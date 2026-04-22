帕拉田徑落幕 台東雙將破全國紀錄奪金展現適應體育成果

115年會長盃全國帕拉田徑錦標賽暨國家代表隊選拔賽圓滿落幕，台東代表隊表現亮眼，多名選手在賽場上締造佳績。其中，選手邱奇希於T35男子組勇奪雙金，並雙雙刷新全國紀錄；王永霖則在T20男子跳遠項目跳出新猷，摘金並改寫全國紀錄，為台東再添榮耀。

縣長饒慶鈴表示，選手在賽場上展現堅毅精神與穩定實力，不僅突破自我，也為地方爭光，成果令人肯定，亦反映縣內長期推動適應體育的努力逐步開花結果。

縣府教育處指出，邱奇希於100公尺跑出15.83秒、200公尺34.09秒，雙項成績皆突破原由其保持的全國紀錄。其自國中時期起由教練陳麒安長期指導，延續至高中階段的穩定訓練，為此次再創佳績奠定基礎，也在重要賽事前逐步調整至良好競技狀態。

教育處進一步表示，另一項成績亮點來自王永霖，在教練陳司衛帶領下，於T20男子跳遠項目跳出5公尺96的成績，不僅奪得金牌，也刷新全國紀錄，展現良好潛力。相關成果顯示基層訓練逐步深化，亦反映適應體育與一般體育資源整合的成效。

饒慶鈴強調，縣府持續投入特教資源與個別化支持，協助身心障礙學生在多元領域發展，並感謝家長及教練長期支持與付出。她指出，賽事成果除肯定選手努力外，也為後續國家隊培訓奠定基礎，未來將持續整合資源，全力備戰全國身心障礙運動會，期盼再創佳績。