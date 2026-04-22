亞運／豐橋中繼站提供訓練、膳食、接送 支援跆拳道、空手道代表隊

為因應本屆愛知─名古屋亞運比賽場地較分散的狀況，運動部、中華奧會和國訓中心攜手設置三個中繼站，其中「豐橋中繼站」主要提供空手道及跆拳道代表隊進行訓練、治療、用餐，也能替鄰近比賽的代表隊送餐。

本屆亞運賽事有包括空手道、跆拳道及棒球等賽事在豐橋舉行，為服務我國代表隊選手，選定豐橋一座市民運動中心規劃較小型的中繼站，內有廚房，兩個和室空間可供用餐，另有一個體育館可以提供選手訓練、恢復。

其中空手道、跆拳道飯店就在附近，車程約20分鐘，將是豐橋中繼站主要的服務對象，二樓的體育館能讓選手進行賽前練習，在大會提供的練習場地外，多一個可以自由安排的空間，陪練人員也能進駐。另棒球主場地雖也在豐橋，但飯店距離較遠，中繼站預計以提供送餐為主。

運動部次長洪志昌指出，豐橋中繼站預計會有14名國訓中心人員進駐，提供膳食、防護、治療、運科等支援，也會安排5部9人座小巴進行接送，「這裡以技擊類項目為主，比較重要的中繼站還是在御園小學，會規劃成類似代表團的團本部。」

豐橋中繼站有兩個和室空間。記者葉姵妤／攝影