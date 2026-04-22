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桌球／來看林昀儒！日聯賽海外站7月新竹登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本「Nojima T.LEAGUE」新賽季首站將在7月登台。圖／司格特國際運動提供
日本「Nojima T.LEAGUE」新賽季首站將在7月登台。圖／司格特國際運動提供

日本桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」正式啟動聯賽史上具里程碑意義的海外計畫，首站「初陣：台灣」將於7月25日在新竹縣立體育館盛大登場，本次賽事集結男子與女子組職業對決，將呈現日本職業桌球最高強度的賽事內容，台灣一哥「小林同學」林昀儒也將回家比賽，與各國頂尖選手進行高強度對抗。

日本T.LEAGUE自創立以來，始終以打造「世界最高峰」職業殿堂為標竿，本次選定台灣落實「Beyond the Edge」突破疆界的核心精神，除了看重在地深厚的桌球文化底蘊，更期許透過專業聯賽經營模組的完整移師，開啟台日運動產業交流的新篇章。

主辦單位「蛋牌」指出，本次賽事將日本聯賽原汁原味的專業聲光氛圍與競技節奏完整移植，更深具在地連結的歷史意義。在「初陣」開幕賽中，男子組賽事由「木下 Meister 東京」對戰「T.T 埼玉」，其中林昀儒確定出賽。

參考2025-2026賽季陣容，木下東京主力包含世界排名第8的松島輝空及新加盟的台灣選手張佑安；T.T埼玉則由世界排名29的宇田幸矢、南韓選手吳晙誠及木造勇人領軍，本場賽事球迷將有望目睹這群主力選手在台灣同場較勁。

女子組賽事由「木下 Abyell 神奈川」交手「TOP 少女 名古屋」，參考上季主力名單，木下神奈川包含張本美和、平野美宇及台灣名將鄭怡靜；名古屋則由世界排名23的木原美悠掛帥，搭配小鹽遙菜、小鹽悠菜及出澤杏佳。

「2026-2027 Nojima T.LEAGUE 蛋牌 賽季開幕戰」門票將於4月24日中午12點正式於拓元售票系統全面啟售，票務規劃從3800元的極速臨場席到親民的900元看台全景席，並針對學生族群提供指定席次 8 折優惠，藉此鼓勵基層體育紮根，讓年輕學子近距離感受職桌競技張力。

日本「Nojima T.LEAGUE」新賽季首站將在7月登台。圖／司格特國際運動提供
日本「Nojima T.LEAGUE」新賽季首站將在7月登台。圖／司格特國際運動提供

日本「Nojima T.LEAGUE」新賽季首站將在7月登台。圖／司格特國際運動提供
日本「Nojima T.LEAGUE」新賽季首站將在7月登台。圖／司格特國際運動提供

日本 林昀儒

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