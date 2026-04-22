聽新聞
0:00 / 0:00
亞運／國訓中心設豐橋中繼站小而美 包辦選手訓練、送餐服務
名古屋亞運賽館分布較為零散，運動部結合國訓中心設置中繼站，今天考察位於豐橋區的豐橋市民活動中心，這裡鄰近空手道、跆拳道，比賽時將提供送餐、選手訓練等服務。
比照過往亞、奧運，中華奧會與國訓中心合作，共設置名古屋市區、豐橋區、東京衛星站3個中繼站；其中豐橋區市民活動中心，規劃租借廚房、2間和室、1座室內綜合運動場。
雖然豐橋區市民活動中心較為偏遠，交通上比較不方便，但運動部和國訓中心已經初步規劃，將有14名人員駐點，且有5輛9人座巴士，提供選手往返賽場或者送餐服務。
運動部常務次長洪志昌在接受媒體訪問時表示，這座中繼站距離跆拳道、空手道選手的比賽場地只要20分鐘車程，因此屆時可以提供送餐服務，或者選手賽前熱身、賽後恢復的部分。
洪志昌提到，室內球場的部分，屆時會鋪上綠波墊，提供選手還沒比賽時的訓練，「畢竟跆拳道、空手道都是一天比完一個量級，所以還沒輪到出賽的選手，就可以來這邊訓練。」
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。