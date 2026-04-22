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亞運／國訓中心設豐橋中繼站小而美 包辦選手訓練、送餐服務

中央社／ 名古屋22日電
名古屋亞運賽館分布較為零散，運動部結合國訓中心設置中繼站，22日考察位於豐橋區的豐橋市民活動中心，運動部常務次長洪志昌（中）進行解說。圖／中華奧會提供
名古屋亞運賽館分布較為零散，運動部結合國訓中心設置中繼站，22日考察位於豐橋區的豐橋市民活動中心，運動部常務次長洪志昌（中）進行解說。圖／中華奧會提供

名古屋亞運賽館分布較為零散，運動部結合國訓中心設置中繼站，今天考察位於豐橋區的豐橋市民活動中心，這裡鄰近空手道、跆拳道，比賽時將提供送餐、選手訓練等服務。

比照過往亞、奧運，中華奧會與國訓中心合作，共設置名古屋市區、豐橋區、東京衛星站3個中繼站；其中豐橋區市民活動中心，規劃租借廚房、2間和室、1座室內綜合運動場。

雖然豐橋區市民活動中心較為偏遠，交通上比較不方便，但運動部和國訓中心已經初步規劃，將有14名人員駐點，且有5輛9人座巴士，提供選手往返賽場或者送餐服務。

運動部常務次長洪志昌在接受媒體訪問時表示，這座中繼站距離跆拳道、空手道選手的比賽場地只要20分鐘車程，因此屆時可以提供送餐服務，或者選手賽前熱身、賽後恢復的部分。

洪志昌提到，室內球場的部分，屆時會鋪上綠波墊，提供選手還沒比賽時的訓練，「畢竟跆拳道、空手道都是一天比完一個量級，所以還沒輪到出賽的選手，就可以來這邊訓練。」

名古屋亞運賽館分布較為零散，運動部結合國訓中心設置中繼站，22日考察位於豐橋區的豐橋市民活動中心，位於2樓的室內場館將提供選手訓練使用。圖／中華奧會提供 中央通訊社
名古屋亞運賽館分布較為零散，運動部結合國訓中心設置中繼站，22日考察位於豐橋區的豐橋市民活動中心，位於2樓的室內場館將提供選手訓練使用。圖／中華奧會提供 中央通訊社

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