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全中運／輕艇南港雙星狂掃多金 嘉義選手寫歷史新頁

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
全中運輕艇項目昨在新北市微風運河落幕，多所學校選手連奪多面獎牌，近年全中運輕艇競技水準明顯提升。圖／嘉義縣政府提供
全中運輕艇項目昨在新北市微風運河落幕，多所學校選手連奪多面獎牌，近年全中運輕艇競技水準明顯提升。圖／嘉義縣政府提供

115年全國中等學校運動會輕艇項目昨在新北市微風運河落幕，集結全台頂尖好手同場競技，多所學校選手連奪多面獎牌，近年全中運輕艇實力呈進化態勢，競技水準明顯提升。嘉義縣民雄國中以2銀1銅締造縣內歷屆最佳成績，各地強權同場爭鋒，賽況精彩紛陳。

本屆最受矚目的多牌選手為台北市南港高中學生謝家承與蔡德軒。謝家承橫掃高男組K艇各式項目，在競速500公尺單人K艇競賽中，以1分41秒76摘金，隨後與學生廖致淳搭檔，在雙人K艇競賽再奪金牌，並在四人K艇競賽收下銀牌，單屆進帳兩金一銀，展現頂級統治力。

蔡德軒在國中男子組全面壓制對手，在雙人K艇與林司祐聯手奪金，也在四人K艇再添一金，單人K艇奪銅，並與學生余芮彤搭檔，在混合雙人K艇登頂，單屆狂掃三面金牌。南港高中學生余芮彤個人表現亮眼，奪國女組單人、雙人K艇銀牌，展現全面型穩定輸出。

嘉義縣民雄國中則在本屆寫下歷史新頁，學生金雨柔在單人C艇奪銅、雙人C艇摘銀，單屆雙牌入袋；戴宜瑄跨足多項賽事，展現全能潛力；男子組梁顥瓏與曾明濬於雙人C艇奪銀，整體團隊累積2銀1銅，為近三屆最佳成績，正式宣告嘉義輕艇戰力進入成長曲線。

全中運輕艇項目昨在新北市微風運河落幕，多所學校選手連奪多面獎牌，近年全中運輕艇競技水準明顯提升。圖／嘉義縣政府提供
全中運輕艇項目昨在新北市微風運河落幕，多所學校選手連奪多面獎牌，近年全中運輕艇競技水準明顯提升。圖／嘉義縣政府提供

教育處表示，回顧嘉義縣輕艇近三屆發展，自2024年台北賽事雙銀起步，去年在台南首度奪金，今年不僅延續女子C艇優勢，男子組亦明顯成長，顯示基層梯隊建設已逐步開花結果，未來將持續投入資源，深化水上運動發展，期待嘉義選手在全國舞台持續發光。

此外，台中市惠文高中戰力深厚是最大獎牌庫，學生陳宜蓁表現耀眼，高女組單人K艇、雙人K艇及混合雙人K艇三線斬獲3面金牌，另於靜水標桿K1獲得第二名，四項決賽全數高順位完賽。學生陳冠妘展現C、K雙棲能力，除雙人K艇奪金外，於靜水標桿C1再奪一金。

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