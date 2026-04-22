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李洋專訪／運動部長李洋重紀律以馬刺為例 盼制度化推動運動政策

中央社／ 台北22日電
運動部長李洋（圖）近日接受中央社專訪，他認為紀律是邁向成功的要件之一，也透露最喜歡美國職籃NBA的球隊是馬刺，就是因為馬刺非常重視紀律。中央社
運動部長李洋（圖）近日接受中央社專訪，他認為紀律是邁向成功的要件之一，也透露最喜歡美國職籃NBA的球隊是馬刺，就是因為馬刺非常重視紀律。中央社

運動員要成就偉大需要非常多條件，對運動部李洋而言，紀律恐怕是最不可或缺的要件，如同他最喜歡的NBA球隊—馬刺，或許球賽內容不怎麼好看，卻可以贏球。

運動部長李洋在接受中央社專訪當天，桌上有一本「提姆‧鄧肯和馬刺王朝」的書。他笑說，其實他非常喜歡看美國職籃NBA，「最喜歡馬刺這種重視紀律的球隊。」

去年9月9日李洋成為台灣首任運動部長，人生的賽道也從羽球場切換到政治圈，過去這7個多月，他每天早上7點前到辦公室，一直到晚上9點多才下班，看不完的公文、抓不完的問題，只希望能交出一張令多數人都滿意的成績單。

在接受中央社專訪當天，一群人殺到部長辦公室，當眾人還在寒暄，攝影記者忙著架設器材，李洋口中碎碎唸著「那我再來看一下公文好了」，他不是「時間管理大師」，而是想做的事情太多，已經習慣一天當3天用。

才30歲的李洋，就要管理一個中央政府的二級機關，李洋坦言，上任後就是一直在學習，他的辦公室簡潔像剛搬進去，最多的擺設，就是一些運動相關紀念品，倒是桌上的公文來了又去，去了又來，彷彿一點都沒少過。

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上任7個月，許多人說「蜜月期已過」，很期待他過去這段時間到底做了什麼？李洋的幕僚卻笑說：「老闆很有趣，大部分的人都急著對外說明自己做了什麼，但是他總覺得要把事情都做完了才可以對外面說明，結果就變得好像他什麼事情都沒做一樣。」

獅子座的李洋，強勢有主見，他從不怕別人跟他爭論，最常掛在嘴邊的話就是「你說服我嘛！」

在部長辦公室的長桌上，擺著一本「提姆‧鄧肯和馬刺王朝」的書，他笑說，是作者送來的，現在有空就會翻一下，因為馬刺就是他最喜歡的NBA球隊。

「你不覺得馬刺跟熱火很像嗎？這2支球隊我都很喜歡，他們總是很重紀律、很重體系，每一個球員入隊之後都要去配合球隊，而不是球隊去配合球員。」李洋一邊解釋著喜歡的理由，一邊也不忘推銷，「雖然他們的比賽可能比較不好看，但卻都是常勝軍，尤其馬刺拿了這麼多總冠軍一定有原因。」

這樣的理念也反映在李洋執政與處事哲學，「就像我們做事情一樣，只要把制度定下來、把SOP擬定好，大家都一樣，就不會有問題。」

專訪過程中，李洋不斷強調制度化，當了10幾年的運動員，一直到當了主事者，才知道有這麼多事情要解決。但他沒有太多畏懼，總是覺得正確的事情就是要去做。

當初頂著運動明星，甚至有些被偶像崇拜的李洋，上任運動部長後還是不忘初衷，雖然每天都被堆積如山的公務淹沒，但「運動」這2個字還是深植在他心中，就連要去亞運參訪團，都還不忘邀約記者，「把跑鞋帶著，我們早上一起去晨跑吧。」

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