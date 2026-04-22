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李洋專訪／黃金計畫6級改分4級 李洋：把資源用在頂尖選手身上

中央社／ 記者黎建忠台北22日電
運動部長李洋（圖）是台灣運動部史上第一位部長，也是史上最年輕的部長。接受中央社專訪當天，李洋穿著深色西裝外套，裡面是簡單T恤，腳上則踩著一雙運動鞋，出賣了身體裡仍裝著運動員的靈魂。中央社
運動部長李洋（圖）是台灣運動部史上第一位部長，也是史上最年輕的部長。接受中央社專訪當天，李洋穿著深色西裝外套，裡面是簡單T恤，腳上則踩著一雙運動鞋，出賣了身體裡仍裝著運動員的靈魂。中央社

身為奧運雙金得主，現年30歲的運動部李洋臉上仍有著年輕人的朝氣，但談到攸關台灣體壇發展未來，他嚴肅地說：「黃金計畫是獎勵機制，培育部分就該回到潛優。」

李洋與老搭檔王齊麟曾是奧運羽球史上，第一對完成男雙衛冕金牌的組合，李洋褪下球衣後華麗轉身，穿上陌生的西裝與長褲，成為台灣運動部史上第一位部長，也是史上最年輕的部長。

在接受中央社專訪當天，李洋穿著深色套裝，一席深色西裝外套，裡面卻是簡單T恤，長褲之下，腳上則踩著一雙運動鞋，出賣了身體裡仍裝著運動員的靈魂，他臉上洋溢著熟悉笑容，彷彿只是跟老友們見面寒暄。

執掌運動部7個多月，李洋讓台灣體壇重新認識這個做事果敢，手段雷厲風行的年輕部長，他不僅揪出高達新台幣3億元的協會浮報預算，也大刀闊斧將行之有年的「黃金計畫」重新進行盤整，希望這把利器能讓更多菁英運動員破繭而出。

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黃金計畫從2018年起啟動，當初目的是為了2020東京奧運奪牌而實施的菁英計畫，依照選手賽事成績表現、排名，擬定分級政策，讓最好的選手獲得最多資源。

由於「黃金計畫」中不同等級，對應的選手享有資源與待遇都不相同，但運動員難免碰到傷病與低潮，就很容易遭遇「降級」危機，這也引來不少選手詬病與批評，因此李洋希望黃金計畫制度化，不要這把協助運動員的神兵利器，成為台灣體壇內耗的危險因子。

李洋透露，由於黃金計畫都是每年11月底開會核定，「我告訴國訓中心計畫機制內容一整年能不更動就不要更動，免得引起選手反映和抱怨；至於隔年3月會有個期中報告，告訴選手可能成績、資格有危險，這樣到9月期末報告時，雙方都白紙黑字、有憑有據，也可以避免像以往那樣總是講人情世故。」

李洋強調，現在黃金計畫已從原本6級，改為第1到4級，把預算集中在頂尖選手身上，讓大家有更多資源可以使用，只要符合資格者，都可以受惠。

至於過往18到24歲的未來潛力新秀，則將回歸到潛優的部分，並且再細分為優1到優3不同等級，他認為，這或許可以另外用國家的資源去培訓，也可以重新擬定一個計畫。

訪問中李洋也苦笑說：「當初做這個決定時，確實也引來許多人反彈，雖然我不知道他們反對的原因是什麼，但選手的反饋反而都是好的、能接受的。」

李洋強調，黃金計畫本來就是一個「獎勵機制」，選手有成績後，有機會站上奧運舞台，「我們就用黃金計畫去幫助選手變得更好，對我而言，這絕對不是花在培育上的錢。」

中央社 李洋 運動部

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