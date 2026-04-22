李洋專訪／運動部長李洋刪協會3億元預算 盼未來依指引制度化
就任7個多月，運動部長李洋自曝刪減了約新台幣3億元預算，他強調：「並不是統刪的概念，而是發現到太多不合理的編列，希望未來能依照指引，各協會都能制度化。」
運動部長李洋在去年9月9日正式走馬上任，至今超過7個月的時間，他積極推動各項政策，發現最大的問題，就在於單項協會在預算編列上有很多可改善的空間。
李洋表示，自己從選手變成部長，上任後也開了很多會議，「我只是覺得今天好不容易，已經成立部這樣的二級部會，是不是更該審視一下過去我們不足的地方，這對整個體育運動環境才是好事。」
「其中最讓我驚訝的是，過去我們可能常常有個3、5億的一次性預算案，結果可能只有3名委員，而且全都是運動相關人士，我就想說，這樣該如何去把關這件事？」所以他要求，審查委員需具備法治、運動專業、財會等相關背景，且每案至少由3至4位外聘委員共同審查。
李洋也透露，還有看過某單位的預算編列有2筆同樣的「網路費」，也有看過現在還在編列「防疫費用」，這些都只是眾多問題其中的一小部分。
李洋當然也不是一竿子打翻一條船，有些費用編列不足的也會提議增加，「像之前某協會的手語翻譯費只有編列1200元，我就問這個不是可以編到1700元嗎？對方就回我說，過去都是這樣，所以我才會覺得該給的就是要給足。」
李洋強調，並不是說所有經費和預算都統刪，「只是今天如果要我簽名，我就必須對這筆錢負責，所以我更需要好好把關，這樣才會覺得台灣體育運動有希望。」他舉例，有些會務運作良好，政策配合度高的協會，也會透過增加補助經費方式給予肯定與支持。
他也提到，接下來運動部會給出一套指引，如果各單項協會或者組織有不清楚的地方，那就照著這套指引編列，「至少大家都會知道，什麼錢可以編列進去，什麼錢不行。」
談到刪減預算這件事，李洋也很感慨地說：「面對這些事，有時候晚上會覺得很挫折，畢竟過去前面也有很多優秀的前輩，我不是說我特別厲害，而是有這樣的信念，既然要做就必須做到底。」
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