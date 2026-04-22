快訊

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

李洋專訪／運動部長李洋刪協會3億元預算 盼未來依指引制度化

中央社／ 台北22日電
運動部長李洋（圖）上任7個多月，自曝刪減了約新台幣3億元協會預算，他認為單項協會在預算編列上有很多可改善的空間。中央社記者張新偉攝　115年4月22日 中央通訊社
運動部長李洋（圖）上任7個多月，自曝刪減了約新台幣3億元協會預算，他認為單項協會在預算編列上有很多可改善的空間。中央社記者張新偉攝　115年4月22日 中央通訊社

就任7個多月，運動部李洋自曝刪減了約新台幣3億元預算，他強調：「並不是統刪的概念，而是發現到太多不合理的編列，希望未來能依照指引，各協會都能制度化。」

運動部長李洋在去年9月9日正式走馬上任，至今超過7個月的時間，他積極推動各項政策，發現最大的問題，就在於單項協會在預算編列上有很多可改善的空間。

李洋表示，自己從選手變成部長，上任後也開了很多會議，「我只是覺得今天好不容易，已經成立部這樣的二級部會，是不是更該審視一下過去我們不足的地方，這對整個體育運動環境才是好事。」

「其中最讓我驚訝的是，過去我們可能常常有個3、5億的一次性預算案，結果可能只有3名委員，而且全都是運動相關人士，我就想說，這樣該如何去把關這件事？」所以他要求，審查委員需具備法治、運動專業、財會等相關背景，且每案至少由3至4位外聘委員共同審查。

編輯推薦

李洋也透露，還有看過某單位的預算編列有2筆同樣的「網路費」，也有看過現在還在編列「防疫費用」，這些都只是眾多問題其中的一小部分。

李洋當然也不是一竿子打翻一條船，有些費用編列不足的也會提議增加，「像之前某協會的手語翻譯費只有編列1200元，我就問這個不是可以編到1700元嗎？對方就回我說，過去都是這樣，所以我才會覺得該給的就是要給足。」

運動部長李洋（圖）表示，並非所有協會的預算都被刪減，有些做得好的協會他也協助增加費用，未來他期許能依照指引，使各協會預算編列都制度化。中央社記者張新偉攝　115年4月22日 中央通訊社
運動部長李洋（圖）表示，並非所有協會的預算都被刪減，有些做得好的協會他也協助增加費用，未來他期許能依照指引，使各協會預算編列都制度化。中央社記者張新偉攝　115年4月22日 中央通訊社

李洋強調，並不是說所有經費和預算都統刪，「只是今天如果要我簽名，我就必須對這筆錢負責，所以我更需要好好把關，這樣才會覺得台灣體育運動有希望。」他舉例，有些會務運作良好，政策配合度高的協會，也會透過增加補助經費方式給予肯定與支持。

他也提到，接下來運動部會給出一套指引，如果各單項協會或者組織有不清楚的地方，那就照著這套指引編列，「至少大家都會知道，什麼錢可以編列進去，什麼錢不行。」

談到刪減預算這件事，李洋也很感慨地說：「面對這些事，有時候晚上會覺得很挫折，畢竟過去前面也有很多優秀的前輩，我不是說我特別厲害，而是有這樣的信念，既然要做就必須做到底。」

李洋 運動部

延伸閱讀

宏道基金會盼善意回歸制度 已將奧運獎金領據寄給李洋

軍警待遇預算爭議 卓榮泰：擷取沒生效法案精神與立院討論擴大照顧

亞運／參訪團考察羽球場館 奧運雙金李洋被籌委會認出

運動部次長鄭世忠請辭　將回學校持續發揮專長

相關新聞

李洋專訪／運動部長李洋刪協會3億元預算 盼未來依指引制度化

就任7個多月，運動部長李洋自曝刪減了約新台幣3億元預算，他強調：「並不是統刪的概念，而是發現到太多不合理的編列，希望未來...

全中運／輕艇南港雙星狂掃多金 嘉義選手寫歷史新頁

115年全國中等學校運動會輕艇項目昨在新北市微風運河落幕，集結全台頂尖好手同場競技，多所學校選手連奪多面獎牌，近年全中運輕艇實力呈進化態勢，競技水準明顯提升。嘉義縣民雄國中以2銀1銅締造縣內歷屆最佳成績，各地強權同場爭鋒，賽況精彩紛陳。

李洋專訪／運動部長李洋重紀律以馬刺為例 盼制度化推動運動政策

運動員要成就偉大需要非常多條件，對運動部長李洋而言，紀律恐怕是最不可或缺的要件，如同他最喜歡的NBA球隊—馬刺，或許球賽...

李洋專訪／黃金計畫6級改分4級 李洋：把資源用在頂尖選手身上

身為奧運雙金得主，現年30歲的運動部長李洋臉上仍有著年輕人的朝氣，但談到攸關台灣體壇發展未來，他嚴肅地說：「黃金計畫是獎...

路跑／華航星光馬拉松 10月31日登場

「二○二六華航馬拉松 星光夜跑」將於十月卅一日在台北大佳河濱公園登場，即日起開放網路報名。今年規畫半程馬拉松組廿一公里、漫遊健跑組十公里及親子星空組六公里等三大組別，以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀民眾大手牽小手，一同跑進華航馬拉松。

全中運／最年輕亞運游泳國手何康婗初體驗 首秀締造三項全金

已經成為台灣游泳史上最年輕的亞運國手，年僅12歲來自台南麻豆國中的「游泳神童」何康婗今年終於首度站上全中運的游泳舞台，而她也不負眾望，在參加的三項蛙式項目中全都如願摘金且三破大會紀錄，而且在先前已經達亞運標的200公尺蛙式中二度達亞運標，表現令全場嘖嘖稱奇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。