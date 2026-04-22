聽新聞
0:00 / 0:00

路跑／華航星光馬拉松 10月31日登場

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
華航董事長高星潢（中）宣布二○二六年馬拉松星光夜跑開始報名，與民眾相約十月卅一日一同在台北大佳河濱公園跑起來。圖／華航提供
華航董事長高星潢（中）宣布二○二六年馬拉松星光夜跑開始報名，與民眾相約十月卅一日一同在台北大佳河濱公園跑起來。圖／華航提供

「二○二六華航馬拉松 星光夜跑」將於十月卅一日在台北大佳河濱公園登場，即日起開放網路報名。今年規畫半程馬拉松組廿一公里、漫遊健跑組十公里及親子星空組六公里等三大組別，以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀民眾大手牽小手，一同跑進華航馬拉松。

昨報名啟動儀式由華航董事長高星潢主持，華航支持的運動選手、極地超馬冠軍陳彥博、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎，以及主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、本次活動指定運動品牌BROOKS總經理Meggie也蒞臨現場。

本屆賽事持續規畫「公益組」，邀請身心障礙跑者及陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」，鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠，落實減廢行動。

為鼓勵民眾參與，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈二一○○哩、漫遊健跑組一千哩、親子星空組六百哩；使用中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡付款可享報名費八折優惠、中國信託華航聯名卡享八五折優惠，中國信託全卡友享九折優惠；完賽跑者現場更可參加抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程一萬哩等超過六十項好禮。

本屆賽事持續推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自八月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助跑者規畫訓練計畫。

活動報名網址由此去

華航 馬拉松 陳彥博 瑞莎

延伸閱讀

探旅新北定向越野汐止場6月登場 雨城山徑開放報名

華航董事長高星潢：客、貨運雙好 然而油價陰霾籠罩

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

籃球／夏日最強鬥牛戰開打 良金盃3對3開放報名高手齊聚拚榮耀

相關新聞

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

「台灣最速男」楊俊瀚上月在美國雖跑出10秒11的平全國男子100公尺紀錄的成績，但因超風速無法列入正式成績，不過今天他在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺再度跑出10秒11，一舉達標今年9月的名古屋亞運。

路跑／華航星光馬拉松 10月31日登場

「二○二六華航馬拉松 星光夜跑」將於十月卅一日在台北大佳河濱公園登場，即日起開放網路報名。今年規畫半程馬拉松組廿一公里、漫遊健跑組十公里及親子星空組六公里等三大組別，以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀民眾大手牽小手，一同跑進華航馬拉松。

全中運／最年輕亞運游泳國手何康婗初體驗 首秀締造三項全金

已經成為台灣游泳史上最年輕的亞運國手，年僅12歲來自台南麻豆國中的「游泳神童」何康婗今年終於首度站上全中運的游泳舞台，而她也不負眾望，在參加的三項蛙式項目中全都如願摘金且三破大會紀錄，而且在先前已經達亞運標的200公尺蛙式中二度達亞運標，表現令全場嘖嘖稱奇。

全中運／國中男雙、高中女雙奪冠 「後壁體系」軟網單日4金大進補

115年全中運軟式網球項目今天進行雙打與混雙決賽，台南市傳統勁旅後壁高中、國中單日4面金牌大進補，目前在軟網已獲得6金3銀1銅，團體賽尚未登場已經預告成為最大贏家。

全中運／林子婕100公尺跨欄摘金 跑出世界U16第3傑

115年全國中等學校運動會，跨欄新星林子婕今天在國女組100公尺跨欄決賽以13秒30破大會紀錄摘下金牌，同時名列世界U1...

桌球／日本T聯賽開幕戰7月新竹登場 林昀儒上陣

日本職業桌球聯賽T.LEAGUE今天宣布，將於7月25日在新竹縣立體育館舉行開幕戰，同時是首度移師海外，「台灣一哥」林昀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。