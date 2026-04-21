快訊

是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

粉絲心中不敗CP！認了全演藝圈只愛上蔡小虎 龍千玉吐婚約真相

聽新聞
0:00 / 0:00

全中運／最年輕亞運游泳國手何康婗初體驗 首秀締造三項全金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
何康婗未來受到台灣泳壇的關注。圖／台南市體育局提供
何康婗未來受到台灣泳壇的關注。圖／台南市體育局提供

已經成為台灣游泳史上最年輕的亞運國手，年僅12歲來自台南麻豆國中的「游泳神童」何康婗今年終於首度站上全中運的游泳舞台，而她也不負眾望，在參加的三項蛙式項目中全都如願摘金且三破大會紀錄，而且在先前已經達亞運標的200公尺蛙式中二度達亞運標，表現令全場嘖嘖稱奇。

4月27日才要滿13歲的何康婗，在今年3月全國春季游泳錦標賽中於女子200蛙中游出2分31秒72，以0.07秒差距跨過名古屋亞運的參賽門檻 2分31秒79，成為台灣泳壇歷史上年紀最小的亞運游泳國手。

有趣的是，已經身為名古屋亞運國手的何康婗，一直到今年才終於首度站上全中運的賽場，首日在第一項國女組50蛙預賽小試身手就游出32秒70，打破了由林姵彣保持了11年的大會紀錄33秒50；但只可惜在下午50蛙決賽中，何康婗只游出了32秒80，但依舊是穩穩的拿下自己的首面全中運金牌。

接著在19日進行的第二項國女組200蛙決賽中，何康婗再游出2分31秒36奪下第二金，又再度改寫了林姵彣於104年全中運締造的大會紀錄2分32秒36，也刷新了個人在今年春季泳賽創下的個人最佳2分31秒72，第二度達名古屋亞運的參賽標準；今在最後一項國女100蛙決賽中，何康婗再游出1分10秒70，又再刷新林姵彣在104年全中運締造的大會紀錄1分10秒89。

50、100和200蛙一舉刷新了林姵彣在104年全中運締造的三項大會紀錄，何康婗父親兼教練何兆基也對女兒的全中運首秀覺得滿意，他保守的說：「三個項目而且都破大會，也都有按照計劃在走，接下來名古屋亞運將是康婗第一次參加成人的游泳國際賽， 所以就要看這一次亞運的比賽狀況。」

倒是現任亞運教練團之一的前奧運國手黃智勇很看好康婗的未來，他說：「我在兩年前就很看好她的表現，雖然康婗身材沒有很突出，但她最大的關鍵應該是她的父親，因為康婗現在的動作技術性含量非常高，可以看見都是經過她父親的仔細雕琢而成，我個人覺得在今年名古屋亞運，康婗應該就有機會可以挑戰台灣的全國紀錄。」

雖然外界都把何康婗賦予「游泳神童」的封號，但康婗的父親兼教練何兆基說：「其實康婗只是正常人，她也都跟一般人一起訓練，她除了天生水感比較好之外，我是覺得她最大的差異是在好勝不服輸的心態，其他都是我們在日復一日的訓練下辛苦所累積起來的成果，另外，康婗在訓練時也很有耐心，我們一個動作都可以經過不斷來回的調整，但她從來不會覺得不耐煩。」

還未滿13歲的神童何康婗首度參加全中運就包三金且三破大會紀錄。圖／台南市體育局提供
還未滿13歲的神童何康婗首度參加全中運就包三金且三破大會紀錄。圖／台南市體育局提供

籃球

延伸閱讀

游泳／台日混血張雅佳全中運100仰摘金 開心再破全國紀錄

全中運／林子婕100公尺跨欄摘金 跑出世界U16第3傑

全大運／宋佳彥射擊先包雙金 明和姊姊攜手再拚混雙

全中運／要命5分箭嚇出一身汗 台南海事驚險奪男團隊史首金

相關新聞

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

「台灣最速男」楊俊瀚上月在美國雖跑出10秒11的平全國男子100公尺紀錄的成績，但因超風速無法列入正式成績，不過今天他在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺再度跑出10秒11，一舉達標今年9月的名古屋亞運。

全中運／最年輕亞運游泳國手何康婗初體驗 首秀締造三項全金

已經成為台灣游泳史上最年輕的亞運國手，年僅12歲來自台南麻豆國中的「游泳神童」何康婗今年終於首度站上全中運的游泳舞台，而她也不負眾望，在參加的三項蛙式項目中全都如願摘金且三破大會紀錄，而且在先前已經達亞運標的200公尺蛙式中二度達亞運標，表現令全場嘖嘖稱奇。

全中運／國中男雙、高中女雙奪冠 「後壁體系」軟網單日4金大進補

115年全中運軟式網球項目今天進行雙打與混雙決賽，台南市傳統勁旅後壁高中、國中單日4面金牌大進補，目前在軟網已獲得6金3銀1銅，團體賽尚未登場已經預告成為最大贏家。

全中運／林子婕100公尺跨欄摘金 跑出世界U16第3傑

115年全國中等學校運動會，跨欄新星林子婕今天在國女組100公尺跨欄決賽以13秒30破大會紀錄摘下金牌，同時名列世界U1...

桌球／日本T聯賽開幕戰7月新竹登場 林昀儒上陣

日本職業桌球聯賽T.LEAGUE今天宣布，將於7月25日在新竹縣立體育館舉行開幕戰，同時是首度移師海外，「台灣一哥」林昀...

亞運／有望二度前進亞運 13歲滑板女將林逸凡更有自信

年僅13歲的滑板女將林逸凡今年有望第二度前進亞運，近期她與日籍教練笹岡拳道人在名古屋進行訓練，今天也隨參訪團一起前往亞運比賽場地愛知縣國際會展中心參觀，雖然目前還無法得知屆時的場地設施，但提前體驗了室內的空間感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。