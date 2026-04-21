全中運／最年輕亞運游泳國手何康婗初體驗 首秀締造三項全金

已經成為台灣游泳史上最年輕的亞運國手，年僅12歲來自台南麻豆國中的「游泳神童」何康婗今年終於首度站上全中運的游泳舞台，而她也不負眾望，在參加的三項蛙式項目中全都如願摘金且三破大會紀錄，而且在先前已經達亞運標的200公尺蛙式中二度達亞運標，表現令全場嘖嘖稱奇。

4月27日才要滿13歲的何康婗，在今年3月全國春季游泳錦標賽中於女子200蛙中游出2分31秒72，以0.07秒差距跨過名古屋亞運的參賽門檻 2分31秒79，成為台灣泳壇歷史上年紀最小的亞運游泳國手。

有趣的是，已經身為名古屋亞運國手的何康婗，一直到今年才終於首度站上全中運的賽場，首日在第一項國女組50蛙預賽小試身手就游出32秒70，打破了由林姵彣保持了11年的大會紀錄33秒50；但只可惜在下午50蛙決賽中，何康婗只游出了32秒80，但依舊是穩穩的拿下自己的首面全中運金牌。

接著在19日進行的第二項國女組200蛙決賽中，何康婗再游出2分31秒36奪下第二金，又再度改寫了林姵彣於104年全中運締造的大會紀錄2分32秒36，也刷新了個人在今年春季泳賽創下的個人最佳2分31秒72，第二度達名古屋亞運的參賽標準；今在最後一項國女100蛙決賽中，何康婗再游出1分10秒70，又再刷新林姵彣在104年全中運締造的大會紀錄1分10秒89。

50、100和200蛙一舉刷新了林姵彣在104年全中運締造的三項大會紀錄，何康婗父親兼教練何兆基也對女兒的全中運首秀覺得滿意，他保守的說：「三個項目而且都破大會，也都有按照計劃在走，接下來名古屋亞運將是康婗第一次參加成人的游泳國際賽， 所以就要看這一次亞運的比賽狀況。」

倒是現任亞運教練團之一的前奧運國手黃智勇很看好康婗的未來，他說：「我在兩年前就很看好她的表現，雖然康婗身材沒有很突出，但她最大的關鍵應該是她的父親，因為康婗現在的動作技術性含量非常高，可以看見都是經過她父親的仔細雕琢而成，我個人覺得在今年名古屋亞運，康婗應該就有機會可以挑戰台灣的全國紀錄。」

雖然外界都把何康婗賦予「游泳神童」的封號，但康婗的父親兼教練何兆基說：「其實康婗只是正常人，她也都跟一般人一起訓練，她除了天生水感比較好之外，我是覺得她最大的差異是在好勝不服輸的心態，其他都是我們在日復一日的訓練下辛苦所累積起來的成果，另外，康婗在訓練時也很有耐心，我們一個動作都可以經過不斷來回的調整，但她從來不會覺得不耐煩。」