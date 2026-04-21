全中運／國中男雙、高中女雙奪冠 「後壁體系」軟網單日4金大進補

115年全中運軟式網球項目今天進行雙打與混雙決賽，台南市傳統勁旅後壁高中、國中單日4面金牌大進補，目前在軟網已獲得6金3銀1銅，團體賽尚未登場已經預告成為最大贏家。

後壁體系今天4面金牌包括國中男雙邱宸鑫／曾祤帆、國中女雙陳欣蕾／雷喻喬、高中女雙張洧頤／陳芓綺、高中混雙洪元豐／陳筱雯，22日還有男女團項目。

國中男雙邱宸鑫／曾祤帆金牌戰對決同樣來自府城的南寧高中（國中部）林柏翰／趙偉翔，原本取得3：1領先的後壁似乎近鄉情怯，被對手追到3：3平手，不過邱宸鑫在底線掃出一發關鍵對角抽球得手後，逐漸將氣勢討回，終場5：3驚險奪金。

「當時打得不是很好，被對手節奏帶著走，我們就找機會溝通，討論要怎麼打比較好，也提醒彼此我們還是有領先優勢，不要緊張。」邱宸鑫笑說，對手不斷對自己吼叫確實影響到情緒，「到後面我也開始振奮自己，其實我平常不太會叫的。」

國小開始打球的邱宸鑫升國中時因家長希望著重課業，一度要放棄運動路，經教練親自說情後才放行，「要兼顧讀書跟打球是有點難度，但我就是盡量達到跟爸媽的約定，除了英文是真的比較難。」他苦笑說。

曾祤帆在球隊也是雙打手，雖然年紀輕輕，已經歷過花蓮、台北、台南生活，起初是因為爸媽喜歡打球而接觸這項運動，現在他要成為父母的驕傲，「他們都是打興趣的，國中時因為知道後壁很有名，就把我送來這裡，很高興能拿到這面金牌。」

高中女雙張洧頤／陳芓綺今天以5：1擊退雲林縣斗六高中陳芷蕎／陳語萱，人高手長的陳芓綺救了不少險球，全隊靠著優勢防守輕騎過關，這是兩人合作後首面全中運金牌，賽後張洧頤甚至流下感動的眼淚。

「我今年高三了，真的很希望能拿到這面金牌，其實壓力滿大的。」張洧頤賽後說：「雙打跟單打不一樣，單打輸贏都是自己，雙打就很怕失誤會對不起隊友，而且我是學姐，應該要帶著學妹。」