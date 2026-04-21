全中運／林子婕100公尺跨欄摘金 跑出世界U16第3傑

115年全國中等學校運動會，跨欄新星林子婕今天在國女組100公尺跨欄決賽以13秒30破大會紀錄摘下金牌，同時名列世界U16第3傑，接下來她想拚達標名古屋亞運。

115年全中運在嘉義縣登場，來自新北市明德高中國中部、備受潛力的跨欄新星林子婕，在國女組100公尺跨欄項目依舊展現宰制力，從預賽、準決賽到決賽全數3度改寫大會紀錄，決賽成績還名列世界U16第3傑，帶著全中運100公尺跨欄3連霸告別國中生涯。

綽號「阿美」的林子婕接受媒體聯訪時表示，賽前就有設定3度突破大會紀錄，然而她對決賽成績沒有到很滿意，不過至少整趟過程有跑出練習調整的細節，並以放鬆心態面對比賽，「透過比賽吸取經驗，以後到國外或面臨更大比賽時，才不會這麼緊張。」

接下來林子婕將越級挑戰成人欄架（83.8公分），尋求在6月登場的新北國際田徑公開賽達標名古屋亞運、以國中生之姿前進亞運殿堂。林子婕分享，最重要的是教練相信自己，因此就算無法達成目標也沒關係，代表仍有細節尚未準備好，心情不會感到懊惱，「獲得比賽經驗也是收穫。」