亞運／有望二度前進亞運 13歲滑板女將林逸凡更有自信

年僅13歲的滑板女將林逸凡今年有望第二度前進亞運，近期她與日籍教練笹岡拳道人在名古屋進行訓練，今天也隨參訪團一起前往亞運比賽場地愛知縣國際會展中心參觀，雖然目前還無法得知屆時的場地設施，但提前體驗了室內的空間感。

林逸凡在上屆杭州亞運初試啼聲，以11歲的年紀成為史上最年輕亞運國手，並在女子公園式（碗池）獲得第8名，經過3年的精進後，今年有望再次前進愛知－名古屋亞運，她認為，自己不僅更加有自信，也學了更多的招式能夠和好手們競爭。

3年前杭州亞運後，林逸凡在因緣際會下開始隨笹岡拳道訓練，因此也時常飛來日本練習。笹岡拳道指出，剛開始指導林逸凡時，她的失誤很少，感覺也不太會緊張，但最近因為動作的難度提升，失誤難免會比較多，也希望她能針對這部分好好修正，以最好的狀態迎接大賽。

林逸凡近期來到名古屋訓練兩周，接下來預計在6月前往義大利羅馬參與洛杉磯奧運積分賽，她透露：「目標是完成預定的路線，會把路線難度調更高。」在那之後就會全心投入訓練。

今天林逸凡也在上午訓練結束後，與教練和父母一同隨參訪團到愛知縣國際會展中心場勘，雖目前場地內還未有任何佈置，預計7月開始施工，林逸凡說：「來看一下這個環境，了解整體室內的環境和空間感。」

林逸凡也透露，過去沒有在室內比過滑板賽事，「以前在台灣有那種很小的室內場地，但沒有像這種比較正式、這麼大的室內場地。」僅管如此，屆時若有機會來到亞運參賽，在室內比賽對她也沒有太多影響。