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亞運／目標超越上屆2銀2銅 電子競技本屆也有新挑戰

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
電子競技亞運培訓隊總教練張宇（四葉）。記者葉姵妤／攝影
電子競技亞運培訓隊總教練張宇（四葉）。記者葉姵妤／攝影

2026年愛知─名古屋亞運將在愛知縣國際會展中心進54個競賽種類，包括滑板、自由式BMX、自由車、電子競技運動以及擊劍，其中電子競技分在展場及會議室進行，目前相關設備都還未進駐，但實際走訪飯店與場館，距離就在不遠處，讓代表隊教練也安心不少。

電子競技在上屆杭州亞運起成為正式競賽，我國代表隊在英雄聯盟拿下一面銀牌，另外在「絕地求生M」（官方名稱和平精英）獲得一面銅牌，《快打旋風5》拿下一銀一銅。

本屆電子競技亞運培訓隊總教練張宇（四葉）指出，台灣在電競項目一直以來都有不錯的成績，這次的目標當然希望能超越上屆亞運的成績，但這次賽會新增了一些台灣沒有職業化的項目，當遇到中國大陸、日本等有職業化的團隊，確實會比較有挑戰性。

今天隨參訪團實際前往比賽場地愛知縣國際會展中心進行場勘，其中手遊項目會在會議室進行，張宇也特別詢問該空間的隔音狀況，「手遊雖然不用太大的空間，但因為團體遊戲溝通過程怕被對手聽見，相關細節後續還要再確認。」

至於實際從飯店搭車到比賽場館，兩地也在步行可達的距離，張宇說：「飯店離球場非常近，到時候報到的第一站也在這裡，流程上比較單純。」

張宇指出，日本和台灣時間只有一小時，飲食上也不需要太過擔心，因此計畫在比賽前兩天再飛抵日本，讓選手可以維持最佳的手感迎接比賽。另外電競協會也和日本電競協會JeSPA合作，屆時會透過日方協助尋找合適的訓練場地。

愛知縣國際會展中心將進行4個競賽種類。記者葉姵妤／攝影
愛知縣國際會展中心將進行4個競賽種類。記者葉姵妤／攝影

英雄聯盟 名古屋 亞運

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