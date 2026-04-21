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花式滑冰／林蔚然備戰全國菁英錦標賽：帶傷調整力拚佳績

外稿／ 廖育婉／專訪
年輕的花式滑冰選手林蔚然。 極光提供
年輕的花式滑冰選手林蔚然。 極光提供

從極光冰場嶄露頭角，年輕的花式滑冰選手林蔚然正逐步邁向更廣闊的舞台。他接觸滑冰的契機，並非源於一開始就設定的遠大目標，而是始於一份單純的興趣。最初吸引他的，是朋友練習直排輪的身影。當時的他僅是覺得有趣，也想嘗試，於是加入了學校的直排輪社團。在家人的鼓勵下，這份原為課後消遣的嘗試，逐漸發展成一條更長遠的道路，最終引領他進入花式滑冰的繽紛世界。

林蔚然指出，直排輪與滑冰雖有相似之處，兩者皆需具備平衡感、速度感與身體控制能力，但本質上仍有所不同。對他而言，滑冰的獨特之處不僅在於動作形式的轉換，更在於它所蘊含的廣闊國際舞台，以及更多被看見的潛力。

林蔚然表示，滑冰能讓他走得更遠，擁有更大的國際舞台，且相較之下更受歡迎。這樣的體悟，使他很早就意識到，冰場能帶他抵達的地方，或許遠超乎他最初的想像。

年輕的花式滑冰選手林蔚然。 極光提供
年輕的花式滑冰選手林蔚然。 極光提供

然而，通往更高層次舞台的過程，從來都不是一帆風順。對於剛接觸花式滑冰的林蔚然來說，最大的挑戰並非滑行本身，而是跳躍。花式滑冰中那些看似輕盈優雅的跳躍動作，其背後實則凝聚了無數次跌倒與反覆練習的艱辛成果。

當被問及是否為一個「不怕摔」的人時，林蔚然的回答顯得從容而平靜。他坦言自己不怕摔。這種不刻意張揚的語氣，反而更能彰顯他內在的韌性。對他而言，跌倒並非需要特別放大的挫折，而是花式滑冰這項運動必然會經歷的一部分。正因如此，他在場上總能展現出超越年齡的穩定感——並非從無失誤，而是即使摔倒，也能迅速找回節奏，繼續完成後續動作。

過去一年，林蔚然在國內外賽場上均表現出色。去年全國賽，他榮獲少年男子組冠軍；在亞錦賽少年男子組中，他也同樣名列第一；遠赴保加利亞的國際賽場，他再次站上頒獎台。這些成績對於一名年輕選手而言，無疑是重要的肯定。然而，比起名次本身，更值得關注的是他對比賽的理解正日趨成熟。

年輕的花式滑冰選手林蔚然。 極光提供
年輕的花式滑冰選手林蔚然。 極光提供

對林蔚然而言，出國比賽的收穫不僅止於成績，更在於觀察與學習。國外選手如何熱身、如何安排訓練、如何應對比賽節奏，這些細節都成為他汲取經驗的一部分。他也提及，在保加利亞的比賽中，他曾挑戰四種三周跳，儘管其中兩個動作未能成功，但他並未因此只記住失敗，反而更看重自己已經敢於嘗試的勇氣。對於年輕選手來說，許多突破從來不是從完美開始，而是從願意挑戰的那一刻啟程。

面對即將到來的全國花式滑冰菁英錦標賽，林蔚然並非在毫無波瀾的狀態下進行備戰。上個月，他因練習跳躍時拉傷腰部，一度進入修復期。對於花式滑冰選手而言，腰傷絕非小事，尤其在高強度跳躍與密集旋轉的訓練中，腰部往往承受著巨大的負荷。然而，林蔚然並未因此大幅放緩腳步。他坦言，目前仍在恢復訓練階段，但整體狀況已逐漸回穩，最重要的三周跳也正逐步找回。這展現了他堅韌的意志與對滑冰的熱愛。

年輕的花式滑冰選手林蔚然。 極光提供
年輕的花式滑冰選手林蔚然。 極光提供

除了身體上的調整，林蔚然對自己的節目表現也有著清晰的認知。他認為，相較於短曲，自己其實更擅長長曲。原因不僅是節目長度較長，更是因為長曲能讓他有更多時間投入音樂與表演，也更容易將情感融入節目之中。相對地，短曲節奏更為緊湊，容錯空間較小，也更容易讓他感到緊張。不過，他也深知短曲的重要性，因為若想邁向更廣闊的舞台，便必須先跨越這一關卡。

（全文由作者授權提供）

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