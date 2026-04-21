亞運／到羽球「主場」視察 李洋展現專業確認風向、燈光

愛知・名古屋亞運羽球賽事將在一宮綜合體育館舉行，我國考察團今天前往比賽場館考察，運動部部長李洋也以自己羽球選手出身的專業，親自確認場地設置，尤其是最重要的風向及燈光，他也笑說：「我是第一個踏進這次亞運場館的前羽球選手。」

一宮綜合體育館內共有三個球場，在亞運期間將分別設置為比賽球場、練習場以及媒體室，而今天進到比賽場地後，羽球隊教練陳世杰及李洋都仔細聆聽場館設置的相關說明，李洋也親自發問確認各項場地狀況，並從選手的角度提出建議。

羽球隊教練陳世杰指出，今天實際走訪場地動線，並看了場地佈置和比賽場館的各項配置，場地亮度和空調都沒有太大問題，「有詢問籌備處，冷氣室設置在觀眾席後方，實際上看起來，對場地的影響不大。」增加的照明會掛在12公尺的高度，1800流明，關於風向和燈光兩大重點，李洋聽完後也點頭確認沒問題。

然而比賽場地能容納的觀眾人數不多，一樓加二樓總座位數僅約1300席，能提供給隊職員使用只有44個位置，李洋和考察團成員都反應座位數太少了，至少需提供多一倍的座位才能足夠選手和隊職員使用。

陳世杰指出，這是比較小的場地，空間和觀眾人數和國內多數場館比較類似，如台北體育館，「這對我國選手來說可能比較有利。」

運動部部長李洋親自確認場地設置規劃。記者葉姵妤／攝影

亞運羽球比賽場地。記者葉姵妤／攝影