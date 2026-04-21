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亞運／參訪團考察羽球場館 奧運雙金李洋被籌委會認出

中央社／ 名古屋21日電
2026名古屋亞運9月登場，運動部、國訓中心及運科中心合作設置3處中繼站，其中名古屋區中繼站設置在御園小學，運動部長李洋（左）、常務次長洪志昌（右）20日場勘，交換意見。（中華奧會提供）中央社 中央通訊社
2026名古屋亞運9月登場，運動部、國訓中心及運科中心合作設置3處中繼站，其中名古屋區中繼站設置在御園小學，運動部長李洋（左）、常務次長洪志昌（右）20日場勘，交換意見。（中華奧會提供）中央社 中央通訊社

名古屋亞運參訪團今天到羽球場地一宮市綜合體育館勘查，從羽球選手退役的運動部長李洋，不但仔細詢問設備、動線等細節，還被亞運籌委會的工作人員認出來。

名古屋亞運將於9月19日登場，在上屆杭州亞運，「麟洋配」李洋、王齊麟在男雙獲得銅牌，也是該屆台灣羽球代表隊唯一奪牌的項目。

今天來到名古屋亞運羽球館，李洋也「發揮專業」，仔細詢問籌委會工作人員，包括燈光、空調風向、地墊鋪設、場邊座位及選手動線等，一度差點問倒工作人員。

過程中還發生小插曲，李洋自曝是羽球選手，所以問得比較詳細，沒想到其中一名工作人員回說：「我知道你，奧運金牌。」這也讓李洋驚呼，「我想說在名古屋應該沒有人認識我才對。」

名古屋亞運參訪團21日到羽球場地一宮市綜合體育館勘查，從羽球選手退役的運動部長李洋（前右），仔細聆聽籌委會工作人員對於場地的相關規劃。（中華奧會提供）中央社 中央通訊社
名古屋亞運參訪團21日到羽球場地一宮市綜合體育館勘查，從羽球選手退役的運動部長李洋（前右），仔細聆聽籌委會工作人員對於場地的相關規劃。（中華奧會提供）中央社 中央通訊社

隨隊羽球教練陳世杰接受媒體訪問時表示，這座場館小而美，大概就是3、4000人的綜合運動館，這種場館對於台灣選手比較有利，因為打得比較習慣。

陳世杰指出，經與工作人員討論後，不論冷氣出風口、屋頂燈光及地墊鋪設位置，聽起來都還算合理，「回台灣後，會盡快把相關資訊轉告給總教練，讓他們及早準備、也可以通知選手。」

人正在丹麥備戰湯優盃羽球賽的王齊麟笑說：「有部長在幫忙場勘，我們都很放心。雖然今年亞運是大家的重頭戲，但現階段先把湯優盃打好，後續的部分再慢慢調整準備。」

名古屋 李洋 亞運

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