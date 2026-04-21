全中運／嘉義縣角力新秀穩健成長 朴子國中黃珞旖奪金

嘉義縣角力代表隊在今年全中運表現亮眼，朴子國中選手黃珞旖在開幕儀式擔任聖火手，並在國女組自由式第五級賽事中穩定發揮，一路過關斬將摘下金牌，成為賽會焦點。黃珞旖與擔任教練的父親黃俊勝合影，父女檔臉上露出開心笑容，展現多年共同訓練成果。

黃珞旖出身角力家庭，父親黃俊勝為嘉義縣專任運動教練，自小耳濡目染投入訓練，至今已逾6年。她長期參與全國賽事累積經驗，近年成績持續攀升，2024年全國中等學校角力錦標賽奪得亞軍，2025年全中運國女組自由式49公斤以下級再添一面銀牌，實力穩步成長。

除全中運外，黃珞旖在2025年全國角力錦標賽暨國家代表隊選拔賽獲第三名，並於總統盃全國角力錦標賽跨量級摘銅。教育處指出，黃珞旖在專業培訓下，具備跨量級調整與應戰能力，面對不同量級對手臨危不亂，在嘉義縣內賽事屢屢奪冠，也逐步在全國賽事站穩腳步。

教育處指出，黃珞旖在專業訓練體系下展現高度自律與抗壓性，技術運用或比賽節奏掌握皆趨成熟，具備挑戰更高層級賽事實力。教練黃俊勝長期深耕基層培訓，帶領團隊拿下多面獎牌，今年全中運亦有亮眼表現，將持續投入資源培育基層選手，推動角力運動發展。

嘉義縣朴子國中學生黃珞旖（左）自小在父親黃俊勝（右）旁耳濡目染，培養角力興趣並投入訓練，今年奪下全中運金牌。圖／嘉義縣政府提供