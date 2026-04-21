快訊

柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光…四叉貓拋1疑問

台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

聽新聞
0:00 / 0:00

體操／提三訴求要求停止片面抹黑 小師大學員家長：別讓孩子淪為工具

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
面對人本基金會的質疑，台師大體操隊總教練翁士航（右）表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為，被指遭霸凌的多名學員家長及被指控的學生上午也在記者會中出面說明，否認相關指控。記者林俊良／攝影
面對人本基金會的質疑，台師大體操隊總教練翁士航（右）表示，體操隊長期建立嚴格訓練制度，並無霸凌行為，被指遭霸凌的多名學員家長及被指控的學生上午也在記者會中出面說明，否認相關指控。記者林俊良／攝影

人本教育基金會今天與立委聯手指控台師大教練翁士航與麥劉湘涵霸凌體操隊成員與小師大小學員，不過多項針對兩人的指控都遭到小師大學員家長否認，並提出三項訴求，包括還原事情真相、在調查出爐前請各界停止抹黑，以及把焦點回到孩子成長上，不要淪為各方工具。

針對人本與立委的指控，翁士航今天召開記者會並獲得多位家長到場聲援，一一反擊人本提出的霸凌情事，其中人本在記者會上公布一段麥劉湘涵因指正學員不合理行為被解讀為對學生的霸凌，但該名被行為人家長卻在記者會上還原事情真相。

該家長指出，調查會議上，小孩就已經表達老師雖然有做動作，但並沒有打她巴掌，「老師是在制止他跟其他孩子互動的『不合理行為』，在教育他，我的孩子曾經被其他單位教練不合適對待過，他非常明白瞭解什麼是霸凌，什麼是不合理對待。他在會議上表達沒有這件事，不存在霸凌這件事，孩子是否認的，教練也有跟我做溝通，我也了解狀況，並沒有隱匿或是不溝通的問題。」

至於另一名被指控因為遲到遭到教練懲罰倒立2、3個小時的學員，其家長也到場聲援並表示，「孩子心理狀態我比誰都明白，每一學期都會開一個家長會，在家長會的時候可以很盡情告訴老師我們反應的問題，這過程是透明公開且所有人知道，倒立、訓練都是我們清楚明白的，訓練定義成霸凌是否過度草率，更何況誰都知道一個小孩是不可能倒立2.5個小時的。」

甚至有家長當場提出質疑，認為在調查過程中小孩有遭到誘導式問答的狀況，「人本基金會說小孩是受害者，但他們從來不覺得自己是受害者。今天看他們的記者會我們也覺得一頭霧水，完全跟我們家長看到的事情是非常不同的。」

教練 台師大 霸凌

延伸閱讀

奧運教練遭控霸凌性騷 翁士航：教學過程透明可受公評

體操／奧運奪牌教練遭控霸凌 翁士航聲明：教學過程透明可受公評

奧運體操教練翁士航及助理教練麥劉霸凌性騷案都成立 台師大停聘2年、終止契約

台師大又爆霸凌！體操隊助教拿剪刀威脅…小三遲到10分鐘倒立2.5小時雙眼出血

相關新聞

體操／家長、學員到場力挺 翁士航澄清、提申訴：希望呈現事件全貌

台師大體操隊教練翁士航、麥劉湘涵今天遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，當事人翁士航在台師大學生與小師大學生家長聲援下召開記者會澄清，強調台師大體操隊絕不存在霸凌情事，希望調查過程能夠多聽各方說法，讓事件回歸全貌。

體操／提三訴求要求停止片面抹黑 小師大學員家長：別讓孩子淪為工具

人本教育基金會今天與立委聯手指控台師大教練翁士航與麥劉湘涵霸凌體操隊成員與小師大小學員，不過多項針對兩人的指控都遭到小師大學員家長否認，並提出三項訴求，包括還原事情真相、在調查出爐前請各界停止抹黑，以及把焦點回到孩子成長上，不要淪為各方工具。

宏道基金會盼善意回歸制度 已將奧運獎金領據寄給李洋

針對外界關心宏道運動發展基金會頒發奧運奪牌選手獎金予運動部長李洋一事，宏道運動發展基金會今天特此說明相關立場、制度原則及法規依據，並強調已經將獎金簽收領據快遞至運動部給部長李洋。

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

「台灣最速男」楊俊瀚上月在美國雖跑出10秒11的平全國男子100公尺紀錄的成績，但因超風速無法列入正式成績，不過今天他在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺再度跑出10秒11，一舉達標今年9月的名古屋亞運。

全中運／嘉義縣角力新秀穩健成長 朴子國中黃珞旖奪金

嘉義縣角力代表隊在今年全中運表現亮眼，朴子國中選手黃珞旖在開幕儀式擔任聖火手，並在國女組自由式第五級賽事中穩定發揮，一路過關斬將摘下金牌，成為賽會焦點。黃珞旖與擔任教練的父親黃俊勝合影，父女檔臉上露出開心笑容，展現多年共同訓練成果。

體操／打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

人本教育基金會今天與立委聯手指控台師大教練翁士航、麥劉湘涵霸凌體操隊成員與小師大小學員，不過多名遭到點名遭霸凌的家長一起出席由翁士航召開的記者會聲援教練，其中一名兒子被指控教練禁止上廁所導致兩次失禁的家長就表示，自己與太太過去一年半每次都到場陪伴兒子訓練，會失禁只是小孩玩到忍不住，並非如人本所指控的遭教練禁止上廁所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。