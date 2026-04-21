體操／打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

人本教育基金會今天與立委聯手指控台師大教練翁士航、麥劉湘涵霸凌體操隊成員與小師大小學員，不過多名遭到點名遭霸凌的家長一起出席由翁士航召開的記者會聲援教練，其中一名兒子被指控教練禁止上廁所導致兩次失禁的家長就表示，自己與太太過去一年半每次都到場陪伴兒子訓練，會失禁只是小孩玩到忍不住，並非如人本所指控的遭教練禁止上廁所。

人本今天與立委對於翁士航與麥劉湘涵指控多項霸凌事件，不僅翁士航親自召開記者會為自己澄清，更有多名被點名的學童家長和台師大體操隊成員到場為教練團喊冤，其中人本提出一名5歲學員因為遭到禁止上廁所，導致當眾兩次失禁，也遭到該名學童家長否認。

該名家長指出，自己的兒子在4歲開始到台師大接受體操訓練，並感受到體操的樂趣，不過對於遭到禁止上廁所導致失禁一事，他說，「你知道4歲，他們會一直玩一直玩，等到已經太晚了，沒辦法忍，才可以去上廁所，那這樣子會不小心自己尿尿下來。這個不是老師不讓他去，我已經一年半，每天如果不是我，就是我太太，每天我們都坐在那邊一直看，三個小時我們坐在那邊一直看，一直看。」

該名家長強調，每次訓練前，教練都會提醒學院要上廁所，自己兩個小孩也都受到教練團照顧，「他們有說這個教練怎麼樣又怎麼樣，可是為什麼沒有人來問我？這是我兒子，他們要說我兒子是怎麼樣怎麼樣，可是都沒有一個人來問我，我不是爸爸嗎？ 如果人家覺得對我兒子不好，為什麼一直在外面講，都不來問媽媽，都不來問爸爸？ 那為什麼他們說的跟我看到的不一樣？是因為他們沒有在那邊，沒有一年半、每天三個小時在那邊看在做什麼。」