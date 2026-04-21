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飛鏢／打破負面標籤！亞洲國際飛鏢公開賽周末花博登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞洲國際飛鏢公開賽在台舉辦邁入15年。圖／中保科技提供
亞洲國際飛鏢公開賽在台舉辦邁入15年。圖／中保科技提供

第13屆亞洲國際飛鏢公開賽（Asia International Darts Tournament Taiwan）將於25、26日在台北花博公園爭豔館登場，中保科技持續贊助推廣全民運動，讓飛鏢成為人人都能上手的運動，董事長林建涵相信，飛鏢可以讓人們打破科技隔閡，讓運動不僅限於競技，更像一場溫暖的家庭聚會。

亞洲國際飛鏢公開賽（Asia International Darts Tournament Taiwan）若從推廣時期算起，今年已經邁入第15個年頭，是亞洲各國好手最期待的賽事之一，過往包括泰國、新加坡、香港、韓國日本等鄰國都會共襄盛舉，就連2021年還在新冠肺炎疫情期間，主辦單位仍費盡千辛萬苦，讓選手戴著口罩參賽，也讓比賽更深植人心。今年賽事已開放報名，預計參與人數會持續創新高。

賽事幕後的最重要推手就是現任中保科技董事長林建涵，他從當年的玩家，躍身一變成為賽事主要贊助商和推手，讓外界看到飛鏢運動的未來性和發展性。

林建涵回憶過往，彷彿15年來只是昨天的事，他笑說：「當初在台灣接觸到了飛鏢，雖然到不同的店家去打比賽，但我發覺大家都有一個團結的力量，也會會做自己的制服，這種聚在一起的感覺還不錯。」他也提到，雖然大家都不認識對方，可是就還是可以相處，就是交朋友、然後像一個家族團體那樣子打成一片輕鬆融入，只要提「我們是玩飛鏢的」，大家的話題就可以打開。

第13屆亞洲國際飛鏢公開賽（Asia International Darts Tournament Taiwan）將於今年4月25、26日在台北花博公園爭豔館登場。圖／中保科技提供
第13屆亞洲國際飛鏢公開賽（Asia International Darts Tournament Taiwan）將於今年4月25、26日在台北花博公園爭豔館登場。圖／中保科技提供

飛鏢就像過去幾年的電競一樣，外界總認為是「休閒娛樂」而非「運動」，不過隨著電競納入亞運會，飛鏢也將邁入另一個新的階段。

「其實飛鏢才是真正的全民運動，門檻不高、男女老少都能參與，我認識很多打飛鏢的人，下一代都跟著玩，不同家庭彼此之間還可以藉此聚會。」林建涵更指出，現代人每天上班完回家，就開始打電話、滑手機、看電視、玩社群，「尤其現在很多年輕人在講話時眼睛都不敢對視，腦袋注意力也會降低，所以人跟人的接觸是非常重要的。」

林建涵也強調，雖然比賽已經辦了15年，但其實亞洲還有很多國家沒有參與到，「所以現階段還是穩定努力推廣，先把亞洲基礎穩固好，未來有機會再邁向世界舞台。」

日本 台北 韓國

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