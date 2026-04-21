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體操／家長、學員到場力挺 翁士航澄清、提申訴：希望呈現事件全貌

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
翁士航在家長聲援下召開記者會。記者劉肇育／攝影
翁士航在家長聲援下召開記者會。記者劉肇育／攝影

台師大體操隊教練翁士航、麥劉湘涵今天遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，當事人翁士航在台師大學生與小師大學生家長聲援下召開記者會澄清，強調台師大體操隊絕不存在霸凌情事，希望調查過程能夠多聽各方說法，讓事件回歸全貌。

翁士航與助理教練麥劉湘涵遭立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，並遭到台師大停聘兩年與終止聘約，今天翁士航也在家長聲援下召開澄清記者會，強調經歷一場很大的心理煎熬，「我在此聲明台師大體操隊絕對沒有霸凌情事，不實言論我沒辦法承認，希望能回歸證據，讓事情回歸全貌。」

翁士航指出，在事發後已經提供相關證據，希望教育部與相關單位能夠把狀況釐清，「我們提供了很多影片，包括他們說的虐待或霸凌，在整個訓練過程都沒有發生。」

對於要求學生高跪姿回話與迎接貴賓，翁士航強調學生在跪姿的過程也有詢問講要不要坐著比較舒服，一切都是在公開場合也有良好溝通，關於遭控觸碰女學員胸口部分，翁士航則強調是子虛烏有的指控，「我帶女子選手本來就非常注重和小心，不會一對一訓練，都是一對三或是更多女子選手共同訓練，希望教育部能夠跟同組訓練人員釐清。」

關於「小師大」小學員遭到體罰霸凌的指控，翁士航也說：「自從我們成立小師大以來，老師都知道下一代才是重點，不會有任何對小孩子動手行為，報告裡面指控說我掐著脖子和暴力行為，家長也出來否認，小孩也出來否認，現場同學同儕也出來否認沒有這樣事情。」

對於遭到停聘兩年，翁士航指出已經提請申訴，希望調查內容能夠把事實呈現，也不要影響到其他選手訓練狀態，「在這次調查過程中，有些家長有接受訪談，有些沒有，我認為應該要更客觀的去詢問所有人實際狀態，因為我們有家長連署、校友聯署、代表連署，甚至是畢業校友的連署來證明，實際上我們台師大的訓練它是建立在溝通之上。我們沒有做這樣的事情，所以受到這樣的指控我們是嚴正駁斥。」

教練 翁士航

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