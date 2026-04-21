全中運／熱浪下逆襲 金門林于辛1500公尺跑出4分08秒43勇奪金牌

115年全國中等學校運動會在嘉義市昨日進入第二天賽程，烈嶼國中林于辛在國中男子組1500公尺決賽跑出4分08秒43奪金，為金門縣及烈嶼國中勇奪首面田徑金牌。賽後他氣喘未平，第一句話卻是「真的很熱，但我一直告訴自己要撐住，最後一圈一定要衝。」

自前日賽事開跑以來，嘉義地區便維持晴朗炎熱的天氣，昨日田徑場上的溫度更是持續攀升。面對南台灣午後的高溫熱浪，對需要長時間調節呼吸與體能的 1500 公尺選手來說，無疑是一場極其嚴苛的試煉。林于辛坦言比賽難度遠超預期，「熱到呼吸都亂掉，但教練一直提醒我，前面不能亂跟，要照自己的節奏跑。」他回憶，當進入最後一圈時，腦中只剩下平常訓練時反覆演練的畫面，「那一刻沒有想太多，就是相信自己平常練的東西。」

據了解，林于辛平時訓練以耐力與配速為核心，每週長距離跑與間歇訓練交錯進行，從清晨操場到傍晚收操，幾乎天天報到。他說「有時候真的很累，但教練都會陪著我們，一圈一圈盯，久了就撐過去了。」針對本次賽事的高溫條件，訓練期間也特別加強耐熱適應，「中午也會安排跑步，就是讓身體習慣那種不舒服的感覺。」

選手的榮耀並非偶然，除了平日的刻苦訓練外，背後凝聚了基層教練無數心血，如金寧國中許仲宇教練與烈嶼國中王若慈教練長期以來不辭辛勞、全心投入學生的訓練工作，無論是平日紮實的體能基礎，還是針對本次嘉義高溫環境的心理建設與配速建議，教練始終在第一線陪伴學生成長，其專業指導與默默付出，正是成就今日林于辛金牌時刻的關鍵推手。

同場競技的金寧國中莊允翔也跑出佳績，拿下第4名。他賽後表示「天氣真的很關鍵，前面太快後面一定會掉，我已經盡量穩住，但最後還是有點被拉開。」儘管與獎牌擦身而過，他仍肯定這次經驗，「知道自己還可以再更好。」

金門高中翁凱賢則在高男組名列第8，他說「這場比賽讓我看到差距，但也更清楚接下來要加強什麼。」

金門縣政府長期關注基層體育人才培訓，透過多元資源投入及教練團的專業指導，近年來田徑運動水平持續提升，教育處除了向獲獎選手表示祝賀，也特別感謝各校教練與基層老師在背後的默默付出，成就了這份屬於金門的榮耀。

115年全國中等學校運動會在嘉義市昨日進入第二天賽程，烈嶼國中林于辛（左三）在國中男子組1500公尺決賽跑出4分08秒43奪金，圖為領獎照片。圖／教育處提供

115年全國中等學校運動會在嘉義市昨日進入第二天賽程，烈嶼國中林于辛在國中男子組1500公尺決賽跑出4分08秒43奪金，為金門縣及烈嶼國中勇奪首面田徑金牌。圖／教育處提供