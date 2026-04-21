體操／翁士航、台師大體操隊遭控霸凌 唐嘉鴻：非當事人不多作評論

台師大體操隊教練翁士航與助理教練麥劉湘涵遭指控霸凌，過去在翁士航指導下在巴黎奧運奪下銅牌佳績的「世界貓王」唐嘉鴻，今天也透過經紀公司表示，唐嘉鴻與翁士航已在巴黎奧運後結束合作關係，並回到國訓中心訓練，由於已進入調查程序，且本人並非當事者，故不便多作評論。

奧運銅牌教練翁士航遭控霸凌，在家長聲援下出面澄清。記者劉肇育／攝影