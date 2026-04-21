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體操／翁士航、台師大體操隊遭控霸凌 唐嘉鴻：非當事人不多作評論

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
翁士航與「世界貓王」唐嘉鴻曾是師徒關係，但巴黎奧運後已結束合作關係。 黃仲明
翁士航與「世界貓王」唐嘉鴻曾是師徒關係，但巴黎奧運後已結束合作關係。 黃仲明

台師大體操隊教練翁士航與助理教練麥劉湘涵遭指控霸凌，過去在翁士航指導下在巴黎奧運奪下銅牌佳績的「世界貓王」唐嘉鴻，今天也透過經紀公司表示，唐嘉鴻與翁士航已在巴黎奧運後結束合作關係，並回到國訓中心訓練，由於已進入調查程序，且本人並非當事者，故不便多作評論。

奧運銅牌教練翁士航遭控霸凌，在家長聲援下出面澄清。記者劉肇育／攝影
奧運銅牌教練翁士航遭控霸凌，在家長聲援下出面澄清。記者劉肇育／攝影

啟程國際運動行銷代旗下選手唐嘉鴻轉發回應如下：

唐嘉鴻表示，在2024年巴黎奧運達成階段性目標後，為追求更進一步的突破，已與翁士航先生結束合作關係，並回到高雄國家訓練中心，目前由黃柏瑞教練指導訓練與參賽。

針對今日新聞報導之案件，由於已進入調查程序，且本人並非當事者，故不便多作評論，僅盼未來無論在體操訓練環境或人才培育上，皆能持續朝更好的方向發展。

巴黎奧運 唐嘉鴻 翁士航

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