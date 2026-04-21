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高球／獲美高球協會特別豁免 曾雅妮再戰美國女子公開賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「微笑球后」曾雅妮接受美國高爾夫球協會（USGA）的特別豁免，6月將登上第81屆美國女子公開賽舞台。 法國新聞社
「微笑球后」曾雅妮接受美國高爾夫球協會（USGA）的特別豁免，6月將登上第81屆美國女子公開賽舞台。 法國新聞社

37歲的五屆大滿貫冠軍、「微笑球后」曾雅妮，接受美國高爾夫球協會（USGA）的特別豁免，6月將登上第81屆美國女子公開賽舞台，挑戰不曾拿下的大賽冠軍。

今年美國女子公開賽將於6月4日到7日在美國加利福尼亞州洛杉磯的里維埃拉鄉村俱樂部（The Riviera Country Club）舉行，USGA今天宣布曾雅妮以特別豁免身份參賽的消息。

「獲得美國女子公開賽的特別豁免對我意義非凡，」曾雅妮說道，「這項賽事在我心中一直有著特殊的地位，我非常感謝美國高爾夫球協會給我這個機會再次登上這項運動最重要的舞台之一。里維埃拉極具挑戰，我很興奮能在那裡檢驗自己的實力，並參與這注定難忘的一週。」

從2011年到2013年，曾雅妮曾連續109周位居世界第一，創下高爾夫歷史上第四長的連續排名紀錄；她的職業生涯共獲得15個LPGA巡迴賽冠軍，其中在2011年單個賽季斬獲7冠。2011年，曾雅妮榮膺勞力士年度最佳選手，收穫LPGA最低桿數獎項的薇爾獎盃，並成為23歲前贏得五項大滿貫賽事的最年輕選手。

2008年到2011年，曾雅妮是女子高爾夫歷史上最具統治力的球員，贏得了五場大滿貫比賽，其中包括2008年和2011年的PGA錦標賽、2010年和2011年的英國女子公開賽以及2010年的雪佛龍錦標賽；她在2010年美國女子公開賽上獲得並列第十名，是她12次參賽以來的最佳成績。

在度過一段低谷期後，曾雅妮2025年通過資格賽闖入美國女子公開賽，這也是她時隔九年重返這一賽場；同年她在女子歐巡賽緯創女子公開賽（Wistron Ladies Open）奪冠，為職業生涯再續輝煌。

追溯過往，2004年曾雅妮在業餘時期曾在美國女子業餘公共球場錦標賽（U.S. Women's Amateur Public Links）決賽中擊敗衛冕冠軍魏聖美。

「曾雅妮有著非常輝煌的職業生涯，堪稱女子高爾夫歷史上最具統治力的時期之一。看到她重返賽場並在高水平賽事中取得成功，令人備受鼓舞。」美國協會錦標賽首席執行官博登海默（John Bodenhamer）表示，「非常榮幸再次歡迎雅妮重返美國女子公開賽，並為今年的參賽陣容增添這樣一位實力強勁的選手。」

美國 高爾夫 高爾

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