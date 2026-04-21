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新北力挺全障運 推7項溫馨服務

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
二○二六全國身心障礙國民運動會五月廿三日登場，新北提供七大服務，讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影
二○二六全國身心障礙國民運動會五月廿三日登場，新北提供七大服務，讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影

二○二六年全國身心障礙國民運動會五月二十三日至二十六日登場，新北打造「服務型賽會」，針對選手提供包含器材損壞、身體恢復、交通接駁等。市長侯友宜說，今年全障運不只是競技舞台，更是以人為本的服務革新，要讓選手感受到一座城市完整的支持系統。

體育局昨在市府辦開箱體驗，透過「選手的一天」情境模擬，邀亞帕運羽球國手吳于嫣、桌球阿嬤盧碧春及新北桌球選手林我欽等參與，模擬選手比賽期間可能遇到的各種狀況。

侯友宜表示，從賽前準備、賽事進行到賽後恢復，新北以「服務型賽會」為核心理念，整合醫療、防護、交通與生活等面向，讓選手能專心、安心參賽，這也是新北實踐運動平權與城市共融重要一步，要做到讓選手有感。

七大服務創新包括醫療諮詢全天守護、運動恢復專站服務、按摩小棧暖心陪伴、輔具維修即時協助、球拍穿線當天取件、交通接駁服務無礙，與台灣大車隊合作設置計程車招呼站，並和Klook推出全障運專屬應援優惠專區，整合飯店、交通、行程和美食體驗等，打造一站式預訂服務。

侯友宜 新北

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