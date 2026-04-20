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亞運／歷來最完整「一站式」中繼站 包下名古屋小學服務中華代表團

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
御園小學校成亞運中華代表團中繼站。圖／中華奧會提供
御園小學校成亞運中華代表團中繼站。圖／中華奧會提供

愛知・名古屋亞運會9月登場，本屆賽事沒有興建選手村，比賽地點也較為分散，為服務我國代表團，運動部、中華奧會和國訓中心攜手，選定三地設置中繼站，其中在名古屋市區選定一間已廢校的小學「御園小學校」，運用三層樓的空間，打造出歷來最完整的「一站式」中繼站。

御園小學校位在名古屋鬧區，距離名古屋車站步行距離10分鐘內，交通便利，受少子化影響，該校已廢校近三年，轉為市區活動中心使用。這次在在財團法人台南市台日文化友好交流基金會與名古屋市政府的協助之下，在亞運期間成為我國代表團的中繼站。

該校內除了有多間教室可供使用，還有廚房及體育館，今天由運動部部長李洋、次長洪志昌及國訓中心、運科中心等相關人員前往視察，並且針對場地的配置及空間利用持續進行調整和溝通。

洪志昌指出，去年體育署（運動部前身）和國訓中心都有來到這裡參觀，雖然是廢校，但空間很棒，可以提供三層樓的空間「一樓能設置類似團本部的接待處以及餐飲區域，二、三樓可以做訓練和醫護，也能進行較隱密的治療，並有運科能使用的空間，體育館將規劃為羽球和柔道的訓練場地。」

國訓中心將統整運科中心的需求，將加壓艙、腿套等設備運到御園小學校中繼站，預計會派出包括廚師在內超過20位同仁進駐，並且安排能夠方便進出場館的車輛，以及去場館送餐的規劃等等。

洪志昌提到，這次亞運會各代表團裡，中華隊應該是第一個包下這樣的空間設置中繼站，「這是第一次有這麼完整的中繼站，希望能做最好的規劃。」洪志昌指出，這裡不僅服務選手，也盼提供包括媒體在內的所有代表團成員更好的使用空間。

運動部部長李洋、次長洪志昌針對中繼站空間配置進行討論。圖／中華奧會提供
運動部部長李洋、次長洪志昌針對中繼站空間配置進行討論。圖／中華奧會提供

御園小學校中繼站內的體育館。圖／中華奧會提供
御園小學校中繼站內的體育館。圖／中華奧會提供

體育署 名古屋 運動部

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