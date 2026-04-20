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全中運／賽前先哭再奪金 洪渝姍奇特抒壓高女100蝶四連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台南市新豐高中「另類蝶后」洪渝姍在高女組100公尺蝶式完成4連霸。圖／台南市體育局提供
台南市新豐高中「另類蝶后」洪渝姍在高女組100公尺蝶式完成4連霸。圖／台南市體育局提供

全中運游泳今進入第三天賽程，來自台南市新豐高中「另類蝶后」洪渝姍在高女組100公尺蝶式以1分02秒11摘金，完成個人的100蝶四連霸（含一次國女組），洪渝姍在摘金後還被隊友虧，但教練黃硯歆幫她打圓場，「別人是賽後哭，但渝珊是賽前先哭，這是她獨特的抒壓方式。」

由於對成績上的執著，高三生洪渝姍今在高女組100蝶決賽前不免習俗的又哭了起來，結果哭完後上場便游出了1分02秒11，僅以0.37秒之差打敗新北市丹鳳高中汪承謙後成功完成了個人的四連霸，賽後洪渝姍終於破涕為笑說：「這個成績並沒有比去年金牌的成績1分01秒71好，本來早上游完預賽還很正常，都嘛是教練一直給我壓力，才讓我賽前開始胡思亂想起來。」

從小六就開始訓練洪渝姍的前國手黃硯歆最了解弟子的個性，他說：「妳不要看渝姍壯壯的樣子，實他的心理層面比較沒有那麼強大，她的學姐李姵萱知道自己要幹嘛，就是它在執行面會比較完整，但是渝姍就比較另類，她不管在訓練或比賽時會不斷懷疑自己，所以就變成說我要一直去鼓勵她，一直要給她信心，等她達到她要的目標後，她就會很開心。」

至於為什麼會每次在比賽前要哭？黃硯歆說：「主要是因為壓力，她會覺得說 ，她如果沒拿金牌，是不是就會對不起誰誰誰，對不起自己，對不起爸爸媽媽或對不起我這樣子，她就是在比賽前的這個時間點，不知道要如何發洩壓力下才會用哭來化解，其實她跟姵萱的能力都差不多，只是個性上就不太一樣。」

但洪渝姍也是有一個困擾她多年的毛病，黃硯歆說：「就是她的飲食控制比較沒有那麼好，身型會比較重一點，我有跟她講過，『妳身體太重了一點，可能就像你身上背著一個3至5公斤的鋼片在游，妳遊起來肯定吃力，你能撐的距離一定更少』，你看游到現在渝姍已經沒辦法負荷整個200公尺的比賽，所以到最後才變成不得已要把200蝶捨棄換成其他的項目，未來如何控制食欲，將是最大的課題！」

全中運

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