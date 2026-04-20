快訊

郭智輝罹「隱形癌王」膽管癌 年過50歲最危險、早期徵兆和防治一次看

襪子訂單瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

日本自衛隊訓練傳彈藥爆炸 多人遭波及、3名隊員失去意識

聽新聞
0:00 / 0:00

全中運／後壁國中軟網「南霸天」 唐子喬助校連6年稱后

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐子喬完成個人衛冕，並助校連續6年稱后。圖／台南市體育局提供
唐子喬完成個人衛冕，並助校連續6年稱后。圖／台南市體育局提供

115年全中運軟式網球項目，台南市後壁國中再次展現「南霸天」氣勢，不僅包辦國中組男、女單打金牌，當中方允亨拿下隊史男單首金，唐子喬更是完成個人衛冕，並助校連續6年稱后。

去年就已登上后座的唐子喬今年升上九年級，身手再進化，四強賽先以4：1擊敗雲林縣斗六國中張琇雁，金牌戰丟掉首盤後連下4盤，4：1力克台中市東峰國中廖乃儀，完成衛冕。

後壁國中自110年開始依序由林昕穎、黃育慈、陳芓綺統治戰場，近兩年由唐子喬接棒，連續6年女單稱后，實屬不易，教練方燕玲表示欣慰，「對小朋友來說臨場的狀況是很多的，但今天他們都有把自己練習的東西打出來。除了感謝學校、家長的支持，學生的努力也是非常重要，希望未來包括醫療、心理健康等可以再多給我們一些協助。」

今天除了國中男女子組，同體系的後壁高中也有獎牌戰，高女組黃育慈銀牌、高男組雷喻翔銅牌，方燕玲認為學生表現都不錯，「我覺得他們有點緊張，失誤比較多，這點滿可惜的。」

一直被視為重點栽培對象的唐子喬不負眾望衛冕金牌，她賽後坦言雖然現在更有經驗，心情卻比去年更緊張，「大家對我期望很高，壓力比較大，不過我對自己還是有信心，很開心最後可以拿到金牌。」

今天的女單金牌戰，即使場地鐵網四周覆蓋一層遮擋紅土的綠網，導致視線不良，依舊擠滿人潮透過各種縫隙觀戰，唐子喬笑說：「今天真的好多人，我媽媽也有來，很感謝大家替我加油。」

唐子喬其實從小學習跆拳道，且成績不俗，曾獲全國少年錦標賽對打銅牌，後來因自認身材沒有優勢，轉戰軟網，她表示幸好當初做了這個決定，讓她展現不一樣的天賦，接下來也預計升上後壁高中，迎接下一階段的挑戰，她笑說：「國中生涯算是給自己100分吧！」

男單的方允亨今天首戰面對勁敵斗六郭宇哲以4：2險勝，之後倒吃甘蔗，金牌戰以4：0「直落四」雲林縣莿桐國中林元柏，他賽後笑說：「其實今天狀況不太好，而且第一場就抽到很強的，後面就是慢慢調整。」

台南市後壁國中唐子喬完成個人衛冕後與家人開心合照。圖／台南市運動局提供
台南市後壁國中唐子喬完成個人衛冕後與家人開心合照。圖／台南市運動局提供

全中運 金牌 台中市

延伸閱讀

全中運／要命5分箭嚇出一身汗 台南海事驚險奪男團隊史首金

運動人生／黃志雄 從不後悔越級打怪

全中運／花蓮洪災後剩1支標槍練習 光復國中田佳恩拚出金牌

游泳／台日混血張雅佳全中運100仰摘金 開心再破全國紀錄

相關新聞

體操／奧運奪牌教練遭控霸凌 翁士航聲明：教學過程透明可受公評

台師大體操隊總教練翁士航與助理教練麥劉湘涵，今天遭到立委與人本教育基金會指控霸凌與性平案，對於外界指控，翁士航10點召開記者會，並透過聲明表示，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態，將會靜候公正調查。

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

「台灣最速男」楊俊瀚上月在美國雖跑出10秒11的平全國男子100公尺紀錄的成績，但因超風速無法列入正式成績，不過今天他在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺再度跑出10秒11，一舉達標今年9月的名古屋亞運。

新北力挺全障運 推7項溫馨服務

二○二六年全國身心障礙國民運動會五月二十三日至二十六日登場，新北打造「服務型賽會」，針對選手提供包含器材損壞、身體恢復、交通接駁等。市長侯友宜說，今年全障運不只是競技舞台，更是以人為本的服務革新，要讓選手感受到一座城市完整的支持系統。

中信銀贊助征戰國際舞台 吳佳晏躍升我高球新「一姊」

中國信託商業銀行贊助的高球女將吳佳晏，十二日在日本女子職業高爾夫協會（ＪＬＰＧＡ）富士軟片女子公開賽勇奪生涯第二座日巡冠軍，世界女子高爾夫排名一舉躍升至第一百名，成台灣高球新「一姊」；昨天她在二○二六年美國女子公開賽日本區資格賽，以卅六洞一三七桿的成績排第二順位，取得六月美國女子公開賽參賽資格，再度登上國際大賽舞台。

全大運／宋佳彥射擊先包雙金 明和姊姊攜手再拚混雙

北市大學的杭州亞運射擊選手宋佳彥，今天在114全國大專校院運動會一日進帳雙金，早上先在公開男生組10公尺空氣步槍團體賽與學弟郭穎衡、黃庭均摘下金牌，且總成績1858分打破大會紀錄；下午個人決賽再以248.1分添第二金，明天還將和姊姊宋諭婷攜手挑戰混雙金牌。

全大運／放下成績執著 清大周亞瑄奪金還達亞運標

清華大學周亞瑄在大學階段最後一戰選擇「放下對成績的執念、只跟自己比」的心態，在115年全國大專校院運動會公開女生組10公尺空氣步槍賽事中，不僅在排名賽射出629.5分，達名古屋亞運參賽標準，決賽更以250.2分摘下金牌，為大學生涯畫下美好句點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。