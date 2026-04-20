高球／新「一姊」吳佳晏 打下美國女子公開賽資格

年僅22歲的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，本月好消息頻傳，先是12日在富士軟片女子公開賽勇奪生涯第二座JLPGA冠軍，世界排名上升到第100名，成台灣女子高球「一姊」，今天在2026美國女子公開賽日本區資格賽再脫穎而出，取得今年6月美國女子公開賽參賽資格。

吳佳晏2020年轉入職業、2023年赴日挑戰，初登JLPGA次級巡迴賽即拿下3座冠軍，榮膺當年度獎金后，並取得2024年JLPGA正巡賽的參賽資格，正巡賽新人年即於大王製紙女子公開賽獲並列第三的佳績；2025年吳佳晏持續展現競爭力，摘下首座JLPGA冠軍並12度挺進前10名，今年在富士軟片女子公開賽拿下第二座JLPGA冠軍，職業生涯累計奪13座冠軍，世界排名也提升至第100名，超越旅美好手徐薇淩，成新「一姊」。

吳佳晏旅日至今邁入第四年，逐漸適應日本賽事節奏，成為台灣排名最佳高球女將的她坦言，今年開季時的不穩定讓她壓力不小，但換長推桿後狀態回穩，再拿下富士軟片女子公開賽冠軍，表現越趨成熟，讓她對自己更有信心，「我很享受這樣的過程，壓力讓自己更有動力往目標前進。」

吳佳晏特別感謝一直以來支持她的中國信託銀行、家人及球迷朋友。近年征戰日巡賽，她對日本球迷的熱情印象深刻，也與日本選手成為好友，姊姊並在日本陪伴她，吳佳晏期許自己今年能更有自信的面對賽事，期以延續氣勢，收穫更多勝利。

中國信託長期推廣高爾夫運動，以實際行動扶植優秀選手揮桿圓夢，並透過舉辦、贊助國際級賽事，為選手打造接軌國際的競技舞臺。今年適逢中國信託成立60週年，邁入第15年的中國信託女子公開賽，持續由日次巡與台巡共同認證，賽事將於5月14日至5月16日在東方高爾夫俱樂部舉行，歡迎大家進場欣賞各國頂尖好手的精采對決，一起為選手加油。