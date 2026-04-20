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高球／2026凱基銀行TLPGA未來賽 4月21日開打

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
2026凱基銀行TLPGA未來賽，將於4月21日精采開打，61位職業選手及13位業餘小將同場競技。圖／凱基金控提供
2026凱基銀行TLPGA未來賽，將於4月21日精采開打，61位職業選手及13位業餘小將同場競技。圖／凱基金控提供

總獎金新台幣150萬元的「2026凱基銀行TLPGA未來賽」將於明（21）日連續三天在桃園市楊梅區揚昇高爾夫鄉村俱樂部正式開打，除了有來自海內外61位職業選手同場競技之外，13位業餘小將也將參與進行兩回合比賽。本次賽事不僅提供前兩名選手獲得「2026台灣強女子公開賽」的外卡機會，同時職業及業餘選手也將獲得世界積分，新世代女子高爾夫好手也有機會初試鋒芒，逐步累積未來打進世界級殿堂的實力。

凱基銀行長期支持國內外藝文表演及體育活動，今年首度冠名贊助TLPGA未來賽，為國內女子高球選手打造世界舞臺，期待透過國際高球好手同場競技交流，培育更多新生代選手。本次賽事有眾多國內好手參加，包括去年摘下生涯第二勝的陳之敏、「宜蘭球后」石澄璇，目前在台巡累積四冠的張靖翎、2026台巡賽資格賽狀元黃亭瑄，以及陳敏柔、姚宣榆等，眾多台巡女將與台灣高球幼苗將一同上場磨練及經驗承襲，讓本賽事意義非凡。

「2026凱基銀行TLPGA未來賽」本次選擇揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦也特別具意義，該球場為台灣首座高爾夫運動培訓基地，過去曾作為亞運選手集訓中心、世大運選手集訓中心及國家高爾夫訓練中心，為國家長期培訓選手及潛力儲訓選手的重要基地，進而將臺灣菁英選手推向國際舞台。

「2026凱基銀行TLPGA未來賽」4月21日至23日開打，賽事期間除了TLPGA台灣女子職業高爾夫協會臉書粉絲團及凱基銀行「愛自己分享家」粉絲團，分享相關賽事精彩內容及花絮外，博斯高球二台也將針對後兩回合比賽，於4月25、26 日，一連兩天晚上７時至８時進行賽事精華轉播，歡迎大家準時收看。

高爾夫 凱基銀行

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