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亞運／場地適應問題不大 女壘力拚金牌

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。圖／中華奧會提供
亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。圖／中華奧會提供

愛知・名古屋亞運壘球賽事將在安城綜合公園壘球場進行，考察團今天前往比賽場地了解場地相關規劃及動線，除了比賽場地外，搭配一個熱身球場，一旁另有一個室內運動中心提供選手休息及盥洗。

我國壘球代表隊在本屆亞運將目標鎖定金牌，培訓隊目前積極備戰，中華壘球協會競賽組組長徐國華指出，培訓隊剛結束豐田盃賽事，7月還會再出國訓練，備戰世界盃分組賽，賽事結束之後確認亞運最終名單。

本屆壘球賽事將於安城綜合公園壘球場進行，今天實際走訪比賽場地，徐國華表示，外野草皮比較厚一點，因此在球的滾動上可能會造成一些影響，場內則是鋪設黑土，但因代表隊常常到日本訓練和比賽，這點不會造成太大的問題，亞運前也會提早到名古屋安排移地訓練適應。

這次壘球賽事都在白天進行，今天訪視時間約是下午兩點，徐國華指出，這時間點，三壘和左外野可能會受到陽光的影響，另外通常9月的風向會是從外野往本壘吹，外野手的判斷可能也需要稍微留意。

在場地的適應之外，代表隊也會為了亞運提早調整作息，因比賽場地距離大會安排住宿之郵輪車程約一小時，徐國華指出，即使在國訓中心練習，也可能會派車載選手先去繞一小時再回來，讓代表隊提前適應屆時的移動時間和距離。

亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。記者葉姵妤／攝影
亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。記者葉姵妤／攝影

亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。圖／中華奧會提供
亞運壘球比賽場地安城綜合公園壘球場。圖／中華奧會提供

名古屋 亞運

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