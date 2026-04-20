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全中運／高雄新莊高中網球高男團體摘金 寫下連7屆奪6金1銀紀錄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
福山國中表現不俗，一口氣抱回國男、國女團體雙銀。圖／高雄市教育局提供
福山國中表現不俗，一口氣抱回國男、國女團體雙銀。圖／高雄市教育局提供

115年全國中等學校運動會如火如荼競賽中，高雄市代表隊交出亮眼成績單，網球勁旅新莊高中高男團體穩扎穩打闖進決賽，最終摘金，更寫下連續7屆賽事6金1銀紀錄。

全中運正在嘉義縣開打，高雄整體戰績不俗，鳳山高級商工職業學校拿下高女團體銀牌，福山國民中學在國中組雙線出擊，一口氣抱回國男、國女團體雙銀。

本屆賽事高雄市派出1810名選手與隊職員參與19項競賽，市長陳其邁加碼獎勵，金牌獎金由4萬元提高至6萬元，教練金牌獎金同步調升至3萬元，拉高激勵力道。

場外支援同樣給力，教育局攜手高醫大附設中和紀念醫院打造運動醫療防護網，組成醫療團隊進駐賽場、即時支援，讓選手無後顧之憂。

教育局長吳立森也親赴嘉義賽場慰勞選手與教練，他說，新莊高中完成二連霸，不只是單一學校的勝利，更是基層體育長期耕耘的縮影，從制度、資源到後勤支撐，這條培訓鏈正在持續發酵，讓高雄選手穩定站上全國舞台。

吳立森指出，透過體育班制度、校隊運作與賽事歷練，建立完整培訓鏈，提升選手實力，從福山國中到新莊高中，接力銜接培育模式已見開花結果，未來將持續挹注經費，讓更多選手站上競技舞台，為高雄爭光。

新莊高中網球高男團體摘金，寫下連7屆奪6金1銀紀錄。圖／高雄市教育局提供
新莊高中網球高男團體摘金，寫下連7屆奪6金1銀紀錄。圖／高雄市教育局提供

金牌 高雄市 陳其邁

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