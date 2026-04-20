全中運／高雄新莊高中網球高男團體摘金 寫下連7屆奪6金1銀紀錄

二○○四年，廿八歲的黃志雄在深具歷史感的雅典奧運會，寫下膾炙人口的「越級打怪」傳奇。 中華跆拳道隊隊長黃志雄，為了增加獎牌數，從「十拿九穩」的五十八公斤級，「增胖」挑戰六十八公斤級勇奪銀牌，朱木炎則順利在五十八公斤級摘金。黃志雄說，當年不是禮讓，是正確決定，再來一次還是會做同樣的選擇。

2026-04-19 00:00