花式滑冰／13歲詹祥妤挑戰三周跳 穩步邁向國際舞台

年僅13歲的詹祥妤，雖稚齡卻已多次站上國際賽場。對她而言，滑冰並非一時興起的選擇，而是一條從小自然而然踏上的道路。談及接觸滑冰的緣起，詹祥妤透露，她大約從4歲便開始學習滑冰。因為兩個姊姊皆投入在滑冰運動，才讓她早早接觸這項運動。

儘管年紀尚輕，詹祥妤早已不只在國內進行訓練與比賽。她曾遠赴保加利亞參與國際賽事，累積了多場海外出賽經驗。詹祥妤表示，第一次站上國外賽場的心情，她坦言仍會感到緊張，然而，也正是在這樣的舞台上，詹祥妤逐漸展現出她的能力與企圖心。

從她準備的節目內容便能感受到這位年輕選手對技術難度的嚴苛要求。無論是短曲抑或長曲，她都安排了極具挑戰性的跳躍組合。長曲中，她曾編排包含三周Salchow、三周Toe loop接二周Loop等高難度連結；短曲部分，也嘗試過三周Flip、三周Salchow接二周Toe loop等配置。對於一位仍在成長階段的女子選手而言，能夠將整套節目朝三周跳方向堆疊，本身就代表了不凡的技術實力。

年僅13歲的詹祥妤(中)，穩步邁向國際舞台。 極光提供

而此次，面對4月24、25日即將登場的全國菁英賽暨國手選拔，詹祥妤亦未曾停下挑戰的腳步。她透露，這次的節目內容與先前比賽大致相同，但會再多加一個三周Lutz，持續將節目的技術難度向上推進。

詹祥妤也提及，她在國際賽中真正成功完成三周跳的次數其實不多，約莫兩次，但她已多次在國外賽事中站上前三名，最佳成績更曾達到97分。這些經歷皆說明，她雖仍年輕，卻已具備在國際舞台上競爭的潛力。

比起一味追求華麗的內容，詹祥妤現階段對自己的要求其實非常明確。當被問到這次比賽想拚什麼時，她的答案並非單純追求更高難度，也不是刻意在表演上做太多改變，而是希望整體呈現能夠順利完成這一次比賽。

詹祥妤也坦言，自己在過去比賽中曾出現失誤。每當失誤發生時，難免仍會感到生氣、產生情緒，但她也明白，站在場上沒有太多時間停下來懊惱，唯一能做的，就是繼續滑行、完成後續動作。那種在失誤後仍能迅速收拾情緒的能力，其實正是一位競技選手養成過程中極為重要的環節。

13歲的她，仍在追逐夢想的路上。然而，從她已走過的這些比賽與挑戰來看，屬於詹祥妤的冰上未來，顯然充滿了更多值得期待的可能。