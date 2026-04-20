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探旅新北定向越野汐止場6月登場 雨城山徑開放報名

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「探旅新北定向越野」希望透過開放且具趣味性的參與方式，讓跑步不只是運動，也成為認識一座城市的方法。（此為資料照）圖／新北市觀旅局提供
「探旅新北定向越野」希望透過開放且具趣味性的參與方式，讓跑步不只是運動，也成為認識一座城市的方法。（此為資料照）圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局舉辦的「2026探旅新北定向越野」系列賽第2場將於6月7日在汐止登場，即日起開放報名。本次以「節奏．記憶」為主題，從拱北殿出發，串聯三秀山、叭嗹港大尖等場域，透過定向越野形式，引導民眾在奔跑與探索之間，重新認識汐止山城地景與生活紋理，預計吸引約900人參與。

觀旅局表示，「探旅新北定向越野」結合運動參與、城市探索與在地文化，透過地圖判讀與路線選擇，讓參與者在移動中看見不同面貌的城市。2026年活動主題為「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」，鼓勵民眾揪伴同行，以輕鬆方式體驗各區文化與生活節奏。

觀旅局指出，汐止舊稱「水返腳」，因基隆河航運與聚落發展而興盛，長年多雨的氣候也形塑在地生活樣貌，從坡道、階梯到山徑，雨與地形交織成獨特城市節奏。此次活動也以「汐止紫」作為代表色，象徵歷史與現代交會的城市氣質，並邀請Youtuber山岳攝影師「秋天剩旅行Danny」擔任活動大使，帶領民眾探索雨城風景。

本次賽事分為競賽組及單人、雙人體驗組，競賽組距離約9至10公里，體驗組約6至7公里，提供不同程度參與者依需求報名挑戰。活動設計也融入在地文化，開賽前將以「乞龜」儀式象徵平安祝福，參與者可透過盲盒方式獲得印有「探、旅、新、北」字樣的小烏龜吊飾。

觀旅局表示，完賽禮將提供可折疊收納的主題雨傘，呼應汐止多雨特色，象徵陪伴與守護。未來也將持續透過此系列活動，讓跑步成為認識城市的方式，從街巷到山徑，重新閱讀新北各區文化。

完賽禮準備可折疊收納的主題雨傘，呼應汐止多雨的城市印象，也象徵保護、庇護與遮風擋雨的陪伴。圖／新北市觀旅局提供
完賽禮準備可折疊收納的主題雨傘，呼應汐止多雨的城市印象，也象徵保護、庇護與遮風擋雨的陪伴。圖／新北市觀旅局提供

本次汐止場規畫競賽組、單人體驗組及雙人體驗組，提供不同程度的參與者依自身需求報名挑戰。（此為資料照）圖／新北市觀旅局提供
本次汐止場規畫競賽組、單人體驗組及雙人體驗組，提供不同程度的參與者依自身需求報名挑戰。（此為資料照）圖／新北市觀旅局提供

2026「探旅新北－定向越野」以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，第二場汐止場將於6月7日登場。圖／新北市觀旅局提供
2026「探旅新北－定向越野」以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，第二場汐止場將於6月7日登場。圖／新北市觀旅局提供

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