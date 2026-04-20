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全障運5月登場 新北推七大服務讓運動無礙

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影
2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影

2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北市長侯友宜今天主持「賽會有服務」開箱體驗，新北針對選手提供包含器材損壞、身體恢復、交通接駁等，打造「服務型賽會」，也邀請民眾一起來參與這次全國盛會。

體育局今天在市府舉辦開箱體驗，透過「選手的一天」情境模擬，邀請亞帕運羽球國手吳于嫣、台灣最強桌球阿嬤盧碧春及新北市桌球選手林我欽親身參與，實際模擬選手在比賽期間可能遇到的各種狀況。

侯友宜表示，今年全障運不只是競技舞台，更是一場以人為本的服務革新，希望讓選手來到新北，不只是參加比賽，而是感受到一座城市完整的支持系統。

侯友宜說，從賽前準備、賽事進行到賽後恢復，新北市以「服務型賽會」為核心理念，整合醫療、防護、交通與生活等面向，讓每位選手都能專心比賽、安心參賽，充分展現運動實力，這也是新北實踐運動平權與城市共融的重要一步。

體育局說，七大服務創新包括「醫療諮詢全天守護」、「運動恢復專站服務」、「按摩小棧暖心陪伴」、「輔具維修即時協助」、「球拍穿線當天取件」、「交通接駁 服務無礙」與55688台灣大車隊合作設置計程車招呼站，並與Klook推出全障運專屬應援優惠專區，整合飯店、交通、行程和美食體驗等，打造一站式預訂服務，協助選手、親友與觀賽民眾更便利地安排行程。

體育局指出，賽會首次全部競賽種類都有直播，總計超過200小時現場實況，並針對聽障賽項提供手語播報服務，搭配專業主播與賽事講評，提升觀賽臨場感打造真正無障礙的觀賽體驗。

2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影
2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影

2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影
2026年全國身心障礙國民運動會將從5月23日至26日在新北市登場，新北提供七大服務，要讓選手能無後顧之憂衝刺。記者葉德正／攝影

侯友宜 新北

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