台灣體壇美少女學霸姊妹 國際花式滑輪溜冰公開賽再創佳績

2026年台灣國際花式溜冰公開賽於昨日19日圓滿落幕，來自台灣、義大利、澳洲、日本、南韓、印度、俄羅斯、烏克蘭及奈及利亞等9國、超過200名選手齊聚一堂、同場競技，為10月份於巴拉圭舉行的世界花式滑輪溜冰錦標賽（World SKate Games)熱身。

活躍於國內外各大比賽的花式溜冰姊妹花黃海琍及黃敏琍，在這場比賽中備受矚目，激烈競爭中依舊表現相當亮眼，分別獲得自由型青女組第四名及少女組第二名。

姊姊黃海琍因短曲失誤暫時落後，但長曲翻盤成功，順利取得2026年國手選拔賽第一名的資格，備戰巴拉圭世錦賽。

來自北一女中高二生黃海琍近年戰績輝煌，2023年及2025年連續二屆獲得亞錦賽冠軍，被稱爲學霸運動員，海琍謙虛的說：「學校裡的怪物們才是學霸，我得要更努力跟上才行。」其實在學校科研社擔任幹部及教學的海琍，學期總平均總是維持在85分以上，面對接下來十月的世錦賽及明年一月的學測，海琍認真的說：「高二花不少時間在經營社團，現在已經逐步交棒給學妹了，我得重新調配時間才行。」

妹妹黃敏琍是明德國中三年級的準會考生，近年來在國際賽事中表現極其耀眼，2024年及2025年參加世錦賽，取得直排花式世界排名第八的最佳成績，2025年的亞錦賽獲得一銀一銅，是國內難得的花式自由型與直排花式雙棲選手。這次自由型比賽幾乎完美演出，全場歡聲雷動，長短曲總分76.81，刷新個人最佳分數。談及這場比賽的競爭對手，敏琍說：「我們與世界的距離還有一大段，可以努力的空間還很多。」至於20多天後的會考，敏琍笑笑的說：「就繼續刷題啊，有洞就趕快補起來。」

做爲學生運動員的琍琍姊妹，在競爭激烈的賽事中及繁重課業壓力下，展現新世代青少女的韌性及潛力，將繼續朝目標邁進為中華隊爭光。

黃敏琍獲台灣國際花式溜冰公開賽，奪下少女組亞軍。 湯子瑢提供

黃海琍獲台灣國際花式溜冰公開賽青女組第四名，但長曲取得2026年國手選拔賽第一名的資格，備戰巴拉圭世錦賽。。 湯子瑢提供