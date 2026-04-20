快訊

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

全中運／花蓮洪災後剩1支標槍練習 光復國中田佳恩拚出金牌

中央社／ 花蓮縣20日電
花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，以第一擲56公尺53奪下金牌。圖／門諾醫院提供 王思慧
花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，以第一擲56公尺53奪下金牌。圖／門諾醫院提供 王思慧

花蓮光復國中選手田佳恩在全中運男子標槍項目奪得金牌，這面金牌得來不易，因去年光復洪災學校操場被淹沒，標槍剩1支得輪流練習；他還受傷，所幸門諾醫院伸援，助奪佳績。

115年全中運田徑賽，花蓮光復國中選手田佳恩以第一擲56公尺53奪下金牌，這面金牌背後，不只是一名選手的努力，也是一整個體系及各界善念的接力，學校撐住訓練節奏、教練守住方向、醫療團隊補上防護的缺口，還有各界善心人的持續關注。

光復國中校長黃建榮表示，去年9月23日洪災過後，學校操場與練習場全被淹沒，田徑隊被迫四處借地訓練，到光復國小、東華大學移地練習，在克難的環境中，還能拿到好成績，代表的是孩子們對信念的堅持。

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，以第一擲56公尺53奪下金牌。圖／門諾醫院提供 王思慧
花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，以第一擲56公尺53奪下金牌。圖／門諾醫院提供 王思慧

光復國中田徑教練陳緯皓指出，洪災後器材幾乎全毀，標槍只剩下1支，5、6名選手輪流使用。孩子們沒有完整訓練時間，只能利用每節下課短短10分鐘，在泥地裡練習，「沒有暖身，也沒有防護，就在那邊丟。」就是在這樣的環境中，田佳恩受傷了。

田佳恩當時毫無察覺，直到今年比賽前，才發現手臂痠痛、發不了力，被迫暫停訓練養傷。

門諾醫院表示，除了協助資源連結，進一步導入「運動防護」專業。今年起，整合在地與外縣市資源，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。

平時由在地治療師走進校園，提供選手身體評估、肌力與柔軟度檢測，並依個別狀況進行運動傷害預防指導、動作調整與基礎復健訓練，協助孩子在日常訓練中打好身體基礎。

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。圖／門諾醫院提供 王思慧
花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。圖／門諾醫院提供 王思慧

在重要賽事期間，則由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。從賽前熱身、賽後收操，到貼紮與肌肉使用觀念指導，讓選手在每一次上場時，都能多一分安心與保護。

門諾醫院表示，運動防護不只是一次性的協助，而是一種長期陪伴。透過專業團隊的合作與協助，讓孩子在安全的前提下，好好發揮自己的能力。

田佳恩來自萬榮鄉馬遠部落、擁有布農族與阿美族血統。陳緯皓說，佳恩國小原本是壘球選手，當時看他壘球隨便一丟超過50公尺，從外野直達本壘，因此拉來練標槍，只要訓練紮實，成績就一路上竄。

光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。圖／門諾醫院提供 王思慧
光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。圖／門諾醫院提供 王思慧

金牌 田徑 花蓮 籃球

延伸閱讀

瑞芳分區田徑對抗賽登場 小選手全力拚戰展現運動精神

運動人生／黃志雄體壇跨政壇「另種高強度訓練」

運動人生／黃志雄 從不後悔越級打怪

游泳／台日混血張雅佳全中運100仰摘金 開心再破全國紀錄

相關新聞

運動人生／黃志雄 從不後悔越級打怪

二○○四年，廿八歲的黃志雄在深具歷史感的雅典奧運會，寫下膾炙人口的「越級打怪」傳奇。 中華跆拳道隊隊長黃志雄，為了增加獎牌數，從「十拿九穩」的五十八公斤級，「增胖」挑戰六十八公斤級勇奪銀牌，朱木炎則順利在五十八公斤級摘金。黃志雄說，當年不是禮讓，是正確決定，再來一次還是會做同樣的選擇。

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

「台灣最速男」楊俊瀚上月在美國雖跑出10秒11的平全國男子100公尺紀錄的成績，但因超風速無法列入正式成績，不過今天他在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺再度跑出10秒11，一舉達標今年9月的名古屋亞運。

全中運／花蓮洪災後剩1支標槍練習 光復國中田佳恩拚出金牌

花蓮光復國中選手田佳恩在全中運男子標槍項目奪得金牌，這面金牌得來不易，因去年光復洪災學校操場被淹沒，標槍剩1支得輪流練習...

亞運／射箭場地射向面光 從國內找場地提前適應

2026年愛知・名古屋亞運會射箭賽事將在岡崎中央公園綜合多功能廣場進行，考察團今天前往比賽場地進行視察，亞運射箭隊總教練廖健男指出，根據去年來參與模擬賽的經驗，因射向面東邊，選手需要再適應面太陽的環境。

花式滑輪／TASO壓軸落幕 台灣好手全面備戰前進巴拉圭世錦賽

2026台灣國際花式滑輪溜冰公開賽（TASO）今天在新竹竹北國民運動中心圓滿落幕，作為十月南美洲巴拉圭世界花式滑輪溜冰錦標賽（World Skate Games）前最重要的檢閱舞台，本屆賽事不僅集結多國好手同場競技，更成為各國選手調整狀態、鎖定世錦賽的重要關鍵一役。

擊劍／匈牙利銳劍大獎賽 台灣好手李讓獲取寶貴經驗

2026年銳劍大獎賽于匈牙利布達佩斯舉行，參賽人數達352人。我國選手李讓在男子銳劍小組賽表現出色，但在首場正賽中以15:12不敵日本金牌選手KANO Koki，止步64強。教練讚揚李讓潛力無限，並希望更多企業能支持運動員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。