全中運／花蓮洪災後剩1支標槍練習 光復國中田佳恩拚出金牌

花蓮光復國中選手田佳恩在全中運男子標槍項目奪得金牌，這面金牌得來不易，因去年光復洪災學校操場被淹沒，標槍剩1支得輪流練習；他還受傷，所幸門諾醫院伸援，助奪佳績。

115年全中運田徑賽，花蓮光復國中選手田佳恩以第一擲56公尺53奪下金牌，這面金牌背後，不只是一名選手的努力，也是一整個體系及各界善念的接力，學校撐住訓練節奏、教練守住方向、醫療團隊補上防護的缺口，還有各界善心人的持續關注。

光復國中校長黃建榮表示，去年9月23日洪災過後，學校操場與練習場全被淹沒，田徑隊被迫四處借地訓練，到光復國小、東華大學移地練習，在克難的環境中，還能拿到好成績，代表的是孩子們對信念的堅持。

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，以第一擲56公尺53奪下金牌。圖／門諾醫院提供 王思慧

光復國中田徑教練陳緯皓指出，洪災後器材幾乎全毀，標槍只剩下1支，5、6名選手輪流使用。孩子們沒有完整訓練時間，只能利用每節下課短短10分鐘，在泥地裡練習，「沒有暖身，也沒有防護，就在那邊丟。」就是在這樣的環境中，田佳恩受傷了。

田佳恩當時毫無察覺，直到今年比賽前，才發現手臂痠痛、發不了力，被迫暫停訓練養傷。

門諾醫院表示，除了協助資源連結，進一步導入「運動防護」專業。今年起，整合在地與外縣市資源，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。

平時由在地治療師走進校園，提供選手身體評估、肌力與柔軟度檢測，並依個別狀況進行運動傷害預防指導、動作調整與基礎復健訓練，協助孩子在日常訓練中打好身體基礎。

花蓮光復國中標槍選手田佳恩參加全中運，由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。圖／門諾醫院提供 王思慧

在重要賽事期間，則由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。從賽前熱身、賽後收操，到貼紮與肌肉使用觀念指導，讓選手在每一次上場時，都能多一分安心與保護。

門諾醫院表示，運動防護不只是一次性的協助，而是一種長期陪伴。透過專業團隊的合作與協助，讓孩子在安全的前提下，好好發揮自己的能力。

田佳恩來自萬榮鄉馬遠部落、擁有布農族與阿美族血統。陳緯皓說，佳恩國小原本是壘球選手，當時看他壘球隨便一丟超過50公尺，從外野直達本壘，因此拉來練標槍，只要訓練紮實，成績就一路上竄。