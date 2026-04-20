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亞運／射箭場地射向面光 從國內找場地提前適應

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運射箭場地岡崎中央公園綜合多功能廣場。記者葉姵妤／攝影
亞運射箭場地岡崎中央公園綜合多功能廣場。記者葉姵妤／攝影

2026年愛知・名古屋亞運會射箭賽事將在岡崎中央公園綜合多功能廣場進行，考察團今天前往比賽場地進行視察，亞運射箭隊總教練廖健男指出，根據去年來參與模擬賽的經驗，因射向面東邊，選手需要再適應面太陽的環境。

本屆亞運射箭場地，距離名古屋市區車程約一小時，廖健男透露，培訓隊在去年九月就曾受到名古屋射箭協會的邀請，來到此場地進行模擬賽，當時是陰天，有遇到一、兩天下雨，風勢並不大，但今天再來到此地時風勢較為明顯。

廖健男指出，若是比賽時風勢穩定，在各國實力相當的狀況下，比賽強度會更高，「風大會造成箭著點不穩定，讓大家的難度都提高，如果風勢相對穩定，箭的集中度會高一點，這樣的環境下，就會是10分、9分的差異在比。」

亞運射箭總教練廖健男。記者葉姵妤／攝影
亞運射箭總教練廖健男。記者葉姵妤／攝影

然而因場地的射向安排，面朝東邊，選手發射時可能受到陽光影響，廖健男坦言，這會增加一個需要考慮的難度，因靶心是黃色，面陽光盯久了可能造成眼睛疲勞，但並非每位選手都能適應戴墨鏡比賽，因此會希望選手們習慣戴帽子，接下來也會在國內尋找類似的場地來模擬射向。

廖健男透露，有在考慮的場地包括台南亞太棒球場旁、原本有計劃設置射箭場的空間，以及腹地和亞運比賽場地有些類似的中正大學，計畫也會安排從國訓中心出發前往訓練場地，模擬比賽時從移動車程。目前射箭隊預計住宿在大會安排的郵輪上，離比賽場地車程約40至50分鐘。

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