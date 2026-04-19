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斯巴達障礙跑日本軍團揚威 奧運射箭國手李彩綺初體驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「紅髮戰士」孫育彬（中）「美女警花」謝伯韶（右）拿下台灣男女第一。圖／大會提供
「紅髮戰士」孫育彬（中）「美女警花」謝伯韶（右）拿下台灣男女第一。圖／大會提供

斯巴達障礙跑Spartan Race台南站今進行第二天熱戰，主要進行強調速度的10K Super超級賽和5K Sprint衝刺賽兩項賽事，共計有爆滿的3500人參賽，在競爭最激烈的超級賽精英組中日本軍團表現出色，至於我國選手孫育彬和成功雪恥的「美女警花」謝伯韶分獲台灣男女最速。

斯巴達十周年首度開進台南市於台南高鐵站附近舉行，也解決了不少斯巴達迷們的交通困擾，而且全天都在艷陽高照並且有徐徐涼風的宜人氣候中進行，但有別於前一天野獸賽21K的耐力型賽事，今天賽事重點則是在10里內完成27道關卡的超級賽，大批參賽的精英選手都是前一天完成野獸賽的選手。

但在屬於高速的超級賽中，日本軍團再度展現強橫的實，拿到台灣男子第一孫育彬很傻眼的說：「從一開始放行起跑就看到4名日本選手衝出去，之後一個轉彎就看不到人了，我跟跟菲律賓選手一同在後面集團努力。」

最終果然是日本選手包辦頒獎台，前一天才剛跑下野獸賽男子總排第一的加藤浩，最終依舊以57分鐘整再度拿下超級賽冠軍，加藤浩說：「今天的速度非常快，我也是到終點前2公里才拉開與其他人的距離，有人回我『為什麼都不會累』，其實，今天這樣下來，老實說我也已經累了。」

在台灣選手部份，前一天剛復出野獸賽就拿下台灣總排第一的「紅髮戰士」孫育彬，今在他比較擅長的超級賽上再度以1小時02分36秒拿下總排第四、台灣第一，也是前五日本選手中唯一的台將。

而在前一天野獸賽為了等隊友表現不佳的「美女警花」謝伯韶，今在超級賽前就揚言，「會讓你早一點看到我！」果然最終以1小時29分38秒完賽，獲得女子總排第五和台灣第一，她說：「因為是我邀HYROX的女生隊友一同來參賽，是我邀她來比賽的，不好意思不理對方，而且我的重點本來就是在短距離的超級賽，再加上現在更重視身體的綜合性能力，所以最近的訓練有做一些點調整。」

最特殊是來自加州的美國斯巴達傳奇、擁有「三色勳章女王」（Queen of the Trifecta）稱號的艾爾維斯（Yara Alves），她這次來台竟然在高鐵上巧遇巴黎奧運女子射箭國手李彩綺，兩人在高鐵上聊開，艾爾維斯積極勵李彩綺來台南體驗，沒想到真的成功說服李彩綺今到場參賽。

李彩綺也透露，「其實我很早就想來報名，這次剛好有在高鐵上的機緣巧合下，趁著周日休假來台南參賽，其實我很喜歡跑步，我前一天才剛跑完10公里，今天來跑這個8公里，我想應該是沒有問題的。」

在斯巴達傳奇選手艾爾維斯（左）邀請下，巴黎奧運射箭國手李彩綺首度來體驗斯巴達。圖／大會提供
在斯巴達傳奇選手艾爾維斯（左）邀請下，巴黎奧運射箭國手李彩綺首度來體驗斯巴達。圖／大會提供

日本 李彩綺

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