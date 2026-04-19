花式滑輪／TASO壓軸落幕 台灣好手全面備戰前進巴拉圭世錦賽

2026台灣國際花式滑輪溜冰公開賽（TASO）今天在新竹竹北國民運動中心圓滿落幕，作為十月南美洲巴拉圭世界花式滑輪溜冰錦標賽（World Skate Games）前最重要的檢閱舞台，本屆賽事不僅集結多國好手同場競技，更成為各國選手調整狀態、鎖定世錦賽的重要關鍵一役。

壓軸登場的長曲決賽，涵蓋男女少年、青少年、青年與成年組，全面展現頂尖選手實力。其中競爭最激烈的青年女子組，吸引來自台灣、日本與澳洲的八位好手同場較勁。日本選手多田衣織延續短曲領先氣勢，長曲穩定發揮，以總分77.07分強勢摘金，台灣新秀新北市達觀國中生蔡子琦則名列第4，她表示，透過與國際選手的高強度對抗，為自己備戰世錦賽累積寶貴經驗。

女子成年組賽事，日本「未來之星」千島櫻愛以90.74分完成衛冕，展現穩定且成熟的競技狀態，台灣資深好手陳瀅帆則以85.22分奪下銀牌，展現強大韌性與經驗價值；2022亞運金牌得主洪筱晴以84.65分緊追其後，獲得銅牌。

陳瀅帆表示，將持續強化體能與整體表現，目標不僅是備戰九月的全民運動會，更是全力挑戰世錦賽舞台。男子成年組則由清華大學資優生林宜學展現壓倒性實力奪冠，穩坐男子組冠軍位置，也為前進國際賽場增添信心。

隨著本屆TASO落幕，台灣代表隊輪廓逐漸明朗，這群經常在國際賽會碰頭的對手，藉由TASO賽事進行世錦賽前的最後修正，無論是新生代選手如陳晹涵、蔡子琦的快速崛起，或是陳瀅帆、林宜學等資深選手的穩定輸出，皆顯示出台灣在花式滑輪溜冰項目的整體實力持續提升。接下來，國手們將展開密集訓練，全面備戰十月於巴拉圭登場的世界花式滑輪溜冰錦標賽。