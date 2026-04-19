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擊劍／匈牙利銳劍大獎賽 台灣好手李讓獲取寶貴經驗
2026年銳劍大獎賽17至19日於匈牙利布達佩斯舉行。
本站在周六（18日）進行男子銳劍資格賽，共吸引來自世界各地優秀的擊劍選手，參賽人次高達352人，其中也包括歷屆奧運金牌得主韓國PARK Sangyoung、日本KANO Koki 。
我國19歲目前就讀師大ㄧ年級的選手李讓，本站於18日小組賽6戰3勝3負，在於複賽先後擊敗波蘭、瑞士、匈牙利率先過關，進到第二天的正賽。
今（19日）首場以15:12不敵日本奧運金牌選手KANO Koki 止步64強。
本次陪同李讓參賽的陸昶名教練（曾擔任香港隊銳劍教練）在賽後表示李讓表現的非常出色、潛力無限，雖複賽遺憾輸了，但這對我們倆來說都是一次寶貴的學習經驗。
目前台灣選手爲了世界排名績分出國參加國際賽事，需付擔的費用相當多，選手李讓也說，自己長期受到達永開發-耀達建設莊董事長的支持，要是沒有耀達的贊助，自己堅持的目標是不可能走下去的。
希望能有更多企業參與贊助運動員的計劃。
《獅王背後的故事》
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