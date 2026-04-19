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路跑／男子今「追火車」 途中疑癲癇發作倒地 昏迷指數3至5分 送醫插管急救
2026新北市鐵道馬拉松接力賽今晨在福隆開跑，和友人組團報名跑第3棒的謝姓男子，途中疑因癲癇發作倒地，口中有血並失去意識。救護人員急救後恢復心跳，昏迷指數3至5分，送往澳底保健站完成插管治療，轉送基隆長庚醫院接手急救。
鐵道馬是台灣討論度很高的馬拉松賽，今年邁入第11屆。開放報名當天1100隊即告額滿。鐵道馬每組7人接力參賽，每棒都賦予不同IP，依序為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒和迎神棒。
鐵道馬拉松第1棒選手今晨齊聚福容大飯店福隆彩虹橋前廣場，上午7時由新北市長侯友宜等人主持鳴槍儀式，分成4梯次出發。
47歲謝男跑第3棒，上午9時20分跑到台2線指標98.2公里龍門大橋上時，疑因癲癇發作，倒在路旁。警方和大會救護人員接獲通報前往現場，發現謝男口中有血，已無呼吸心跳。救護人員急救後恢復心跳，9時40分送到澳底保健站時，謝男仍昏迷，完成插管治療後，10時許轉送基隆長庚醫院救治。
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