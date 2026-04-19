快訊

專訪／來台發展3年 李多慧「這決定改變了我的人生」

傳川普為美伊衝突焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市運動場館預約平台正式上線 線上查詢預約更便利

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
為強化市民使用便利性與場館營運效率，南市體育局建置「委外運動場館預約服務」平台上線啟用，民眾可透過體育局官網連結進入系統登記預約，省去過去電話詢問或現場登記的繁瑣流程。圖／南市體育局提供
為強化市民使用便利性與場館營運效率，南市體育局建置「委外運動場館預約服務」平台上線啟用，民眾可透過體育局官網連結進入系統登記預約，省去過去電話詢問或現場登記的繁瑣流程。圖／南市體育局提供

台南市政府提升運動場館服務再升級，為強化市民使用便利性與場館營運效率，體育局建置「委外運動場館預約服務」平台，已正式上線啟用，民眾可透過體育局官網連結進入系統，查詢各場館場地資訊、開放時段與收費標準等，省去過去電話詢問或現場登記的繁瑣流程。

體育局表示，近年隨健康意識抬頭，台南市運動人口逐年增加，各類運動場館需求同步攀升，除持續投入運動設施建設與場館優化外，也著力提升管理與服務品質，此次整合多處委外營運場館資訊，透過單一平台公開透明呈現場地使用狀況，讓民眾即時掌握空檔，提升場地使用率與整體資源配置效率。

體育局也說，運動已成為市民日常生活的一部分，無論平日下班後相約打球，或假日親子運動，場地需求明顯增加，過去預約多仰賴電話或現場確認，不僅流程繁瑣，也易因資訊不同步造成困擾，因此推動線上預約系統，作為場館服務數位化的重要里程碑。

體育局強調，新平台除預約功能外，也整合場地類型、開放時段及使用須知等資訊，協助民眾更有效規畫運動行程，未來市府也將持續推動運動環境優化與數位服務，打造更便利友善的運動城市。

台南 運動

延伸閱讀

台南爭取補助逾3500萬元 6校棒球場整修完成

相關新聞

運動人生／黃志雄 從不後悔越級打怪

二○○四年，廿八歲的黃志雄在深具歷史感的雅典奧運會，寫下膾炙人口的「越級打怪」傳奇。 中華跆拳道隊隊長黃志雄，為了增加獎牌數，從「十拿九穩」的五十八公斤級，「增胖」挑戰六十八公斤級勇奪銀牌，朱木炎則順利在五十八公斤級摘金。黃志雄說，當年不是禮讓，是正確決定，再來一次還是會做同樣的選擇。

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

「台灣最速男」楊俊瀚上月在美國雖跑出10秒11的平全國男子100公尺紀錄的成績，但因超風速無法列入正式成績，不過今天他在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺再度跑出10秒11，一舉達標今年9月的名古屋亞運。

全中運／別成孩子記憶中「曬傷的比賽」 田徑場零遮陽教練痛批

115年全中運昨天在嘉義縣棒球場舉行開幕式，其中在嘉義縣立田徑場舉行的田徑賽事，卻遭反應整個場地無遮陽避雨設計，導致選手、教練和觀賽民眾必須在烈日下裸曬的狀況，對於參賽選手來說無疑是體能上的巨大消耗，也顯示出台灣運動場館在設計上的不足之處。

路跑／男子今「追火車」 途中疑癲癇發作倒地 昏迷指數3至5分 送醫插管急救

2026新北市鐵道馬拉松接力賽今晨在福隆開跑，和友人組團報名跑第3棒的謝姓男子，途中疑因癲癇發作倒地，口中有血並失去意識。救護人員急救後恢復心跳，昏迷指數3至5分，送往澳底保健站完成插管治療，轉送基隆長庚醫院接手急救。

台南市運動場館預約平台正式上線 線上查詢預約更便利

台南市政府提升運動場館服務再升級，為強化市民使用便利性與場館營運效率，體育局建置「委外運動場館預約服務」平台，已正式上線啟用，民眾可透過體育局官網連結進入系統，查詢各場館場地資訊、開放時段與收費標準等，省去過去電話詢問或現場登記的繁瑣流程。

「追火車」第11年 新北鐵道馬今晨福隆開跑 完賽獎牌融入鐵道元素

2026新北市鐵道馬拉松接力賽今晨在福隆開跑，新北市長侯友宜說，鐵道馬是台灣人氣最旺的馬拉松接力賽，今年邁入第11年是「1+1」，所以跑起來要充滿雙倍的熱血，雙倍的創意，讓馬拉松變得更活潑，更加展現團隊合作精神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。