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台南市運動場館預約平台正式上線 線上查詢預約更便利
台南市政府提升運動場館服務再升級，為強化市民使用便利性與場館營運效率，體育局建置「委外運動場館預約服務」平台，已正式上線啟用，民眾可透過體育局官網連結進入系統，查詢各場館場地資訊、開放時段與收費標準等，省去過去電話詢問或現場登記的繁瑣流程。
體育局表示，近年隨健康意識抬頭，台南市運動人口逐年增加，各類運動場館需求同步攀升，除持續投入運動設施建設與場館優化外，也著力提升管理與服務品質，此次整合多處委外營運場館資訊，透過單一平台公開透明呈現場地使用狀況，讓民眾即時掌握空檔，提升場地使用率與整體資源配置效率。
體育局也說，運動已成為市民日常生活的一部分，無論平日下班後相約打球，或假日親子運動，場地需求明顯增加，過去預約多仰賴電話或現場確認，不僅流程繁瑣，也易因資訊不同步造成困擾，因此推動線上預約系統，作為場館服務數位化的重要里程碑。
體育局強調，新平台除預約功能外，也整合場地類型、開放時段及使用須知等資訊，協助民眾更有效規畫運動行程，未來市府也將持續推動運動環境優化與數位服務，打造更便利友善的運動城市。
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