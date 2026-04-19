全中運／別成孩子記憶中「曬傷的比賽」 田徑場零遮陽教練痛批

115年全中運昨天在嘉義縣棒球場舉行開幕式，其中在嘉義縣立田徑場舉行的田徑賽事，卻遭反應整個場地無遮陽避雨設計，導致選手、教練和觀賽民眾必須在烈日下裸曬的狀況，對於參賽選手來說無疑是體能上的巨大消耗，也顯示出台灣運動場館在設計上的不足之處。

位在嘉義縣政府旁的嘉義縣立田徑場，與昨天舉行開幕儀式的嘉義棒球場緊鄰，也是今年全中運田徑比賽場館，不過在賽事首日就引發選手和教練的抱怨，主要原因在於田徑場內的觀眾席上並無任何遮陽避雨設計，讓選手、教練甚至是入場觀賽的民眾都必須在烈日下裸曬。選手在看台休息或等待出賽時，甚至只能自己撐傘來躲避太陽，尚未出賽對於體能就已經是產生巨大消耗。

大同高中教練邱為榮指出，自己曾以運動部諮詢委員的身分在行政院具體建言，其中在場館設計上教練、選手、觀眾人本細節，也就是關於比賽場地遮陽避雨的場地設計，卻始終像是在敲一塊不響的木頭，「為什麼台灣的場地設計，永遠只考慮『場內』的草皮和跑道，卻從不考慮『場邊』的教練、選手和家長、觀眾？」

嘉義縣立田徑場雖已啟用多年，但過去幾年也曾經歷過大規模的翻新與翻修，不過始終忽略了遮陽避雨的設計，讓身為嘉義人的邱為榮也直言遺憾，並認為賽事的舉辦不該只是「辦完」更需要「辦好」，「我們有機會藉由這次主辦，改寫台灣運動場館的設計標準。別讓這場盛事，成為孩子們記憶中那場『曬傷的比賽』。」