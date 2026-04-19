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田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

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田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「台灣最速男」楊俊瀚成績達標今年9月的名古屋亞運。前勁國際提供
「台灣最速男」楊俊瀚成績達標今年9月的名古屋亞運。前勁國際提供

「台灣最速男」楊俊瀚上月在美國雖跑出10秒11的平全國男子100公尺紀錄的成績，但因超風速無法列入正式成績，不過今天他在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺再度跑出10秒11，一舉達標今年9月的名古屋亞運。

29歲的楊俊瀚是國內男子100公尺和200公尺紀錄保持人，前年開始長期在美國移訓，去年雖因傷勢缺席包括亞錦賽、全運會等賽事，今年3月回歸就頻傳好消息，上月UCF Knights Invite雖超風速，但仍跑出10秒11的第二名成績。

今天湯姆瓊斯紀念賽，楊俊瀚在風速0.8公尺／秒下再度飆出平個人最佳的10秒11，達到名古屋亞運10秒20參賽標準。

楊俊瀚2018年雅加達亞運以千分之一秒的差距和200公尺金牌擦身而過，但仍有銀牌進帳；杭州亞運他200公尺奪銅，成當屆中華田徑隊唯一帶回獎牌的成員，名古屋亞運再度拿到參賽資格，有機會挑戰連三屆登頒獎台。

「台灣最速男」楊俊瀚成績達標今年9月的名古屋亞運。前勁國際提供
「台灣最速男」楊俊瀚成績達標今年9月的名古屋亞運。前勁國際提供

美國 名古屋 全運會

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