游泳／台日混血張雅佳全中運100仰摘金 開心再破全國紀錄

台灣新生代「仰后」張雅佳今天在全中運游泳女子100公尺仰式決賽，以1分00秒95摘下金牌，刷新自己全國紀錄，她表示很開心再次突破，並證明自身實力日益進步。

115年全國中等學校運動會在嘉義登場，年僅18歲的台日混血新生代「仰后」張雅佳，今天在女子100公尺仰式決賽繳出亮眼表現，以1分00秒95打破自己締造的全國紀錄，強勢摘下金牌，不僅再度達標名古屋亞運，而且是台灣首名游進「1分大關」的女子泳將。

完成全中運女子100公尺仰式6連霸，張雅佳接受中央社採訪時表示，連訓練都沒有游過這樣秒數，因此相當興奮自己再度突破，並分享從早上預賽就有察覺到水感還不錯，下午決賽身體狀況感覺更好，「放開下去游，想要每場比賽都能突破，所以很開心達到目標。」

去年全運會締造100公尺仰式全國紀錄後，張雅佳延續相同訓練模式，從體能到核心全面提升，搭配水上技術逐漸穩定、體能狀態漸入佳境，成為再次改寫紀錄關鍵，「算是這幾個月訓練成果，也證明我的實力一步步往前。」

生涯最後1次的全中運，張雅佳期盼200公尺仰式也能達標9月舉行的名古屋亞運，並計畫在畢業後進軍美國挑戰，就讀全美大學體育聯盟（NCAA）D1傳統強校密西根大學，目標在新環境刺激下持續突破，「到美國可以一邊讀書，一邊當運動員，我不用放棄學業。」