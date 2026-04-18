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花式滑輪／義大利雙人金牌揭序幕 台灣公開賽上演亞洲新星對決

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣國際花式滑輪溜冰公開賽的開幕演出獲得不少掌聲。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
台灣國際花式滑輪溜冰公開賽的開幕演出獲得不少掌聲。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供

2026台灣國際花式滑輪溜冰公開賽（TARSO）今天上午在新竹竹北國民運動中心舉行開幕典禮，來自義大利的雙人花式金牌選手英格列斯（José Enrico Ingles）與波利（Angelica Polli）受邀擔任開幕嘉賓，搭配國內頂尖好手包括許顥騰、林宜學、洪筱晴、萬庭宇、黃詠蘭、陳薇安、蕭艾娜、陳毅帆、吳若瑄與陳瀅帆，以一段穩定流暢、默契十足的演出為賽事揭開序幕。

在開幕演出暖場後，賽事隨即進入緊湊節奏，下午登場的兒童女子組長曲賽事，成為本屆備受矚目的焦點之一。該組別素有「小型亞洲錦標賽」之稱，今年吸引來自台灣、日本、南韓、澳洲及印度等5個國家與地區，共20位選手同場競技，整體競爭強度明顯提升。

儘管選手年紀都還是國小階段，但在場上的表現已展現出相當成熟的技術能力12歲的木大葵乃（Aono Kinoshita）以33.82分奪得金牌，楠真央（Mao Kusunoki）以32.19分獲得銀牌。

木大葵乃憑藉穩定的跳躍動作與整體完成度，在關鍵分數上取得優勢，成功登上冠軍寶座。值得一提的是，她曾於三年前參與本賽事，經過持續訓練後再次來台奪冠，展現穩定進步的競技表現。第四名則由代表台灣、來自桃園市八德國小的王宥昕取得，在主場觀眾加油聲中完成穩定演出，展現良好潛力。

從開幕演出的國際水準，到兒童組別的激烈競爭，本屆賽事展現出完整的競技層次與發展脈絡。主辦單位表示，透過邀請國際選手參與及持續舉辦賽事，期望提供更多交流機會，並推動台灣滑輪溜冰運動與國際接軌。

日本12歲小將木大葵乃以33.82分奪得金牌。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
日本12歲小將木大葵乃以33.82分奪得金牌。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供

澳洲 義大利 金牌

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