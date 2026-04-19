運動人生／專家：復興跆拳道 AI訓練新打法

跆拳道不再是台灣參加國際運動賽事「獎牌庫」，未來發展令體壇憂心。二○○八年北京奧運跆拳道銅牌、文化大學體育運動健康學院院長宋玉麒認為，搭配運動科學與人工智慧數據強化訓練效率、研發適合台灣選手的新打法，還是有機會在國際賽穿金戴銀。

宋玉麒與黃志雄是同門師兄弟，都由宋父宋景宏帶領在奧運奪牌；五歲就開始踢跆拳的宋玉麒認為，全台有近千家跆拳道館，可見這項運動已經在基層扎根，雖受少子化衝擊，但更大挑戰是國際規則更迭，而電子護具的導入也改變比賽節奏。

他說，傳統上台灣與韓國重視細膩技術，但隨著賽制改革，打法趨於簡化並倚重身體素質，這種強調「簡單、精采」的競技趨勢降低了技術門檻，也讓中東與歐美選手大幅瓜分國際獎牌，「台灣優勢已被抹平，各國技術差距正在縮小」。

「台灣跆拳道發展已走在許多國家前面，不需要刻意去學其他國家，但需國家投入更多情蒐與運科資源。」宋玉麒說，在政府持續提升運動員照顧的基礎上，應透過運動科學中心的成立，善用ＡＩ與數據分析強化訓練效率，同時透過技術革新來研究適合台灣選手的打法，台灣的跆拳道選手還是很有機會在國際比賽中突圍。

另外，類似武術套路表演的「品勢」，因沒有身體的碰撞，被認為較不容易受傷，其熱度已逐漸超越對打，台灣的品勢選手曾奪下世錦賽金牌，隨著品勢有望納入二○二八年洛杉磯奧運，未來發展值得期待。

黃志雄認為，台灣若要維持競爭力，除了制度與資源，更重要的是持續培養新一代選手，現在培訓環境比過去更好，不論是運動科學、訓練資源或制度支持都遠勝於當年，「台灣跆拳道選手仍有機會在國際發光發熱」。