運動人生／黃志雄體壇跨政壇「另種高強度訓練」

「以前我被稱作大魔王，對手看到我就怕，雪梨奧運未如預期奪金，『雄哥』變得人人得而誅之。」黃志雄自稱廿六年前奧運奪銅後陷入低潮時期猶如行屍走肉，但與政治相比，「政治遠比運動競賽複雜得多」。

「運動場上，勝負幾分鐘內確定，在公共事務領域推動一項政策卻需要長年溝通、協調與耐心等待。」黃志雄不諱言，運動員就是訓練與比賽的循環，目標明確、生活單純，但政治圈要面對形形色色的社會需求，他踏入政壇後經歷漫長適應期。

當立委回饋社會 讓妻子點頭

黃志雄透露，二○○四年奧運結束獲國民黨徵詢列名不分區立委，也是跆拳道國手、現任新北市議員的妻子洪佳君極力反對，因為夫妻已規畫一同赴美深造，他甚至已啟程，當時有長輩問妻子「出國念書回來後想做什麼」？妻子毫不猶豫地表示希望用所學回饋社會與下一代，長輩隨即稱「擔任立法委員就能立刻做這件事且影響更深遠」，妻子才點頭同意，他也因此只到美國深造三個月就返台投身政治。

「一般人看不到運動員針對一個動作重複練習數萬次、身體與心理雙重疲憊的煎熬，政治卻不同，這對習慣『用身體說話』的運動員來說，不啻另一種高強度訓練。」黃志雄用這句話，總結了運動員與政治人物的異同。

黃志雄認為，運動員從政最大的挑戰不是能力，而是角色改變，「當初有十幾個廣告代言等著我，當我確定接受不分區立委提名，原本談好的合作有七、八成都消失了。」他說，政治身分會讓企業與品牌更謹慎，因此不少商業機會也隨之消失。

隨著奧運羽球金牌李洋擔任運動部長，又被點名可能挑戰立委，體壇跨足政壇的討論也再度升溫。「前輩」黃志雄認為，李洋這樣的選手如果選擇走教練路線或成立球館、建立運動事業版圖，收入未必比政治工作少，但一踏入政治就必然會面臨支持與反對兩種聲音，「選擇政治的心理準備是，這不會是一場短跑，而是一場需要長期投入的馬拉松」。

運動員紀律 公領域最需特質

「政治不是條輕鬆道路，尤其選舉需要大量時間與資源投入，也必須承受批評與各種壓力，要花錢、花時間，也會被人罵，甚至被誤解，更重要的是每天要跑行程、接受陳情、質詢，長期處在高度曝光與監督之下，壓力不小。」黃志雄認為，運動員多年訓練培養出的紀律、抗壓性、堅持與不怕失敗的韌性，恰好是公共事務領域最需要的人格特質。

黃志雄說，運動員在決定是否投入政治前必須先想清楚自己方向與目標，只要願意長期努力，最終都能找到屬於自己的舞台。

從跆拳道賽場到政治舞台，黃志雄迄今依然保持運動員「持續訓練、持續前進」的韌性，立委任內推動運動教練法制化並設置「專任運動教練」薪資與退休制度比照教師、發行運動彩券以建立體育專項財源、鼓勵企業贊助及設立運動產業發展基金…讓他很有成就，他仍蓄勢待發，準備在未來人生新局中繼續展現競技場上的韌性。